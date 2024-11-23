Бруниньо рассказал об адаптации в Карпатах и признался, желает ли остаться в команде в дальнейшем

Полузащитник "Карпат" Бруниньо прокомментировал свой гол "Колосу" (1:0) в 14-м туре УПЛ, а также ответил на другие вопросы журналиста. Напомним, бразилец выступает в Украине на правах аренды из "Атлетика Минейру".

- Мастерство гола признали даже соперники...

- Да, гол удался мне на удивление.

- Как Чачуа почувствовал, что вы откроетесь за спину?

- Сейчас коммуникация с партнерами намного лучше. Мы привыкли друг к другу. Ощущение появилось со временем.

- Как вам игра при таких погодных условиях?

- Конечно, они отличаются от того, что есть в Бразилии. Там теплее. Но с каждым днем мы привыкаем к этому.

- Есть ли у вас желание выступать за "Карпаты" после завершения аренды?

- Конечно, клуб может воспользоваться опцией выкупа. У меня есть желание здесь играть. Но решение зависит от клуба.

- Вы всегда улыбаетесь с улыбкой. Можно сказать, что вы счастливы в "Карпатах"?

- Да, конечно. Я веселюсь как на поле, так и за его пределами.