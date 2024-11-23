  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бруниньо рассказал об адаптации в Карпатах и признался, желает ли остаться в команде в дальнейшем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруниньо рассказал об адаптации в Карпатах и признался, желает ли остаться в команде в дальнейшем

Премьер-лига

Он в аренде

Бруниньо рассказал об адаптации в Карпатах и признался, желает ли остаться в команде в дальнейшем

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Полузащитник "Карпат" Бруниньо прокомментировал свой гол "Колосу" (1:0) в 14-м туре УПЛ, а также ответил на другие вопросы журналиста. Напомним, бразилец выступает в Украине на правах аренды из "Атлетика Минейру".

- Мастерство гола признали даже соперники...

- Да, гол удался мне на удивление.

- Как Чачуа почувствовал, что вы откроетесь за спину?

- Сейчас коммуникация с партнерами намного лучше. Мы привыкли друг к другу. Ощущение появилось со временем.

- Как вам игра при таких погодных условиях?

- Конечно, они отличаются от того, что есть в Бразилии. Там теплее. Но с каждым днем мы привыкаем к этому.

- Есть ли у вас желание выступать за "Карпаты" после завершения аренды?

- Конечно, клуб может воспользоваться опцией выкупа. У меня есть желание здесь играть. Но решение зависит от клуба.

- Вы всегда улыбаетесь с улыбкой. Можно сказать, что вы счастливы в "Карпатах"?

- Да, конечно. Я веселюсь как на поле, так и за его пределами.

По теме
yellow-arrow
Сыч рассказал, как партнеры из Руха поздравили с дебютом за сборную Украины и поделился ожиданиями от следующей игры в УПЛ
yellow-arrow
Полузащитник Ворсклы наградил комплиментами будущих соперников
yellow-arrow
Ротань прокомментировал информацию о заинтересованности Шахтера в Калюжном
Карпаты (Львов) Бруниньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости