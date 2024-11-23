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Двенадцатое место против седьмого. Известны стартовые составы на матч Ворскла - ЛНЗ
Начало - в 13 часов
Фото: ЛНЗ
В 14-м туре УПЛ сыграют полтавская "Ворскла" и черкасский "ЛНЗ". Тренерские штабы определились с составами на этот поединок.
Встреча состоится в Полтаве, на стадионе "Ворскла". Первый свисток арбитра прозвучит в 13:00.
Стартовый состав "Ворсклы": Исенко Павел, Пердута Игорь (К), Бацула Андрей, Гучек Лука, Крупский Илья, Скляр Александр, Челядин Артем, Мякушко Сергей, Кане Ибрахим, Ковталюк Николай, Иеде Самсон Ономиго.
Запасные: Домолега Александр, Корниенко Виктор, Черноморец Александр, Ндукве Денис, Павлюк Евгений, Хрипчук Даниил, Нестеренко Иван.
Стартовый состав "ЛНЗ": Кучеренко Евгений, Путря Илья, Салиху Хайдин, Дайко Айди, Каплиенко Александр, Яшари Мухаррем (К), Бойко Виталий, Халайла Осама, Топалов Дмитрий, Молло, Момо Францис.
Запасные: Пеньков Герман, Самойленко Кирилл, Муравский Назарий, Ангелов Матей, Бар Арад, Ноникашвили Шота, Эйнел, Авагимян Артур, Олейник Денис, Наумец Владислав, Тилль Оливье, Пасич Геннадий.
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