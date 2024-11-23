Полузащитник Ворсклы рассказал, как он переживает непростой период внутри команды

Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин рассказал о сложном этапе полтавской команды в текущем сезоне.

Почему "Ворскла" не могла похвастаться стабильной игрой?

Много потеряли очков там, где не должны были этого делать, из-за психологического фактора, когда на тебя давит результат и ты не чувствуешь себя уверенно на поле. Переживаешь за команду и за результат, начинаешь нервничать. Если бы мы взяли больше очков, то нам было бы легче и игра в нашем исполнении могла быть лучше.

Что вызвало нестабильность "Ворсклы"?

Мы выходили в каждом матче играть на победу. Все отдавались на 100%. Психология многое решает в футболе. Сейчас чемпионат выровнялся и выигрывает матчи тот, кто меньше допустит ошибок в ответственный момент. Мы, в свою очередь, напомилялись чаще. Поначалу много пропускали со стандартов, когда нам залетало едва ли не все. Я не очень люблю это слово, но нам не везло.

Первый круг чемпионата почти позади. Какие матчи вспоминаете как особо мощные?

По моему мнению, лучшую игру за последние полгода мы провели в Кубке Украины против "Динамо". Имели шансы у чужих ворот, допустили ошибку у своих и мы проиграли. Можно играть плохо и выиграть - и тебе никто слово не скажет, потому что результат на табло. Здесь же остались воспоминания и понимание, что мы хорошо играли. Теперь надо учиться при такой игре даже с топовыми соперниками достигать результата.

Как болельщики реагируют на последние результаты?

Возможно, я не попадался под горячую руку, но в самом городе люди подходили и говорили только слова поддержки. Хотя после поражений я всегда сижу дома.

Дома ты не спрячешься от хейта в интернете.

Да, согласен. Я все читаю. Всегда будет критика за неудачи. Футболисты сами понимают, когда есть поражение, за которое не стыдно, а бывают совсем неудачные матчи. По игре с "Колосом" (0:1) мы заслужили всю ту критику, потому что сыграли ниже собственных возможностей. После вылета из Кубка Украины - все писали, что молодцы. Адекватный болельщик умеет анализировать игру и имеет право "пылесосить" нас, когда мы плохо играем.

Как лично воспринимаешь то, что происходит с "Ворсклой"?

Я очень сильно все через себя пропускаю. Перед матчами могу себя накрутить очень сильно. На поле ты не чувствуешь такого давления, а вот перед игрой переживания есть всегда. Со стартовым свистком беру себя в руки, а вот после матчей совсем эмоций не остается. Хочется просто сесть и залипнуть в одну точку.

Все зависит от результата. Посмотрите на "Александрию": как она несется, обретя психологическую уверенность в собственных силах, и показывает очень хороший футбол.