УПЛ. Динамо – Черноморец 3:1. Без проблем для лидера

В Киеве "Динамо" в матче 14-го тура УПЛ принимало "Черноморец". Это было противостояние лидера и 13-й команды нынешнего чемпионата.

В чемпионате подопечные Шовковского играют стабильно. Следует отдать должное тренерскому штабу, который удачно проводит ротацию и благодаря этому добивается результата. А вот одесситы не могут похвастаться такими результатами. "Черноморец" до этого тура не выигрывал четыре игры подряд: два поражения и две ничьих. Большие проблемы у подопечных Бабича с атакой. В официальных матчах забивать больше одного гола за игру одесситам не удается.

Александр Шовковский сегодня несколько удивил стартовым составом, ведь "Динамо" играло в три центральных защитника. С первых минут вышли Биловар, Попов и Михавко. Также отметим появление в стартовом составе Буяльского и Ваната, которые из-за повреждений не играли за сборную.

Киевляне прогнозированно с первых минут стали играть с позиции силы. Мог открывать счет Бражко, но мяч после его удара попал в штангу. Подопечные Шовковского продолжали давить и добились своего на 15-й минуте. Сигеев отдал неудачный пас на собственной половине поля, Попов перехватил, а Буяльский быстро отдал на Ваната, который метров с 15-ти дал под стойку – 1:0.

После гола футболисты "Динамо" продолжали играть с позиции силы, быстро доходили до заключительной трети поля. Хозяева поля должны были увеличивать свое преимущество еще до перерыва, но забить во второй раз не смогли. Следует отдать должное лидеру УПЛ, который по счету играл уверенно. А что же "Черноморец"? Одесситы зарылись у собственных ворот и рассчитывали на чудо. Чуда не произошло, а Бущан оставался без работы.

В начале второй половины встречи арбитр назначил пенальти в ворота одесситов. Козыряцкому показалось, что мяч после удар Ваната попал в руку Гомесу. Однако после просмотра VAR арбитр отменил свое решение. Характер игры не изменился. "Динамо" продолжало доминировать, а подопечные Бабича редко переходили центр поля. На 61-й минуте Лацабидзе в штрафной задел Буяльского, но арбитр этот эпизод проигнорировал и пенальти не назначил.

Во второй половине встречи темп был достаточно медленным. "Динамо" играло первым номером, но хозяева не рисковали. Гости были беспомощны в атаке. За счет чего они хотели забивать? Все вопросы в матче были сняты на 70-й минуте. Буяльский выиграл борьбу у Жаржу, обыгрался в стеночку с Ванатом и шикарным ударом заставил голкипера капитулировать – 2:0. Бущану сегодня можно было и не выходить на поле. На 87-й минуте счет стал разгромным. После ошибки Удода мяч перехватил Буяльский, отпасовавший на Рубчинского – 3:0. На 90-й минуте шанс дебютировать за "Динамо" получил 19-летний хавбек Роман Саленко. На 90+2 минуте после розыгрыша стандарта Скиба забил мяч престижа – 3:1.

В итоге одиннадцатая в нынешнем чемпионате победа "Динамо" и третье подряд поражение одесситов.

Vbet Лига. 14-й тур

"Динамо" - "Черноморец" 3:1

Голы: Ванат (15), Буяльский (70), Рубчинский (87) - Скиба (90+2)

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Биловар, Бражко, Караваев (Волошин, 77), Кабаев (Михайленко, 84), Буяльский (Саленко, 90), Шапаренко (Рубчинский, 84), Ванат (Герреро, 77)

"Черноморец": Рудько, Лацабидзе, Мозес (Скиба, 76), Удод, Билошевский (Габелок, 64), Кисиль, Шпорн, Сигеев (Шевцов, 76), Кайо Гомес (Пшеничнюк, 88), Петряк, Хобленко