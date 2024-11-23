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Руслан Ротань сообщил о том, с кем бы хотел встретиться в финале 1/4 Кубка Украины

Премьер-лига

Не преуменьшает важность других команд

Руслан Ротань сообщил о том, с кем бы хотел встретиться в финале 1/4 Кубка Украины

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мнениями о том, как команда борется с психологическим давлением и вспомнил предстоящий матч 1/4 финала Кубка Украины.

Длительная беспроигрышная серия - это гордость, но и определенное психологическое давление. Как оберегаете игроков от как излишне задранных носов, так и от дополнительного страха за результат?

А мы просто не говорим в команде об этих всех статистических сериях. Ну, есть такая - прекрасно. Однако мы идем от матча к матчу, в каждой игре футболисты имеют свои локальные задачи, а команда - свою в целом. Поэтому на нас это не давит.

В Кубке Украины вам выпал "Шахтер". Сразу в 1/4 финала. Это то, чего вы хотели, или, при наличии двух представителей Первой лиги, предпочли бы заново по перемешивать шарики в жеребьевке?

Мы на такой стадии, что выбирать не приходилось. Случайных команд в 1/4 финала не бывает. Мы с уважением относимся к "Буковине" и "Виктории" и не сомневаемся, что и с ними было бы непросто. Что касается "Шахтера", то, наоборот, нашей команде очень полезно играть как можно больше матчей в сезоне с такими топовыми соперниками. Если мы стремимся развиваться, если мы думаем о выходе в еврокубки, то встреча с участником основной стадии Лиги чемпионов - это лучшее, что с нами могло произойти.

Ну а все-таки, если бы вы могли выбирать между "Динамо" и "Шахтером", то кого на этой стадии бы выбрали и почему?

Я не думал даже на эту тему, поэтому не знаю. Сейчас просто каждый следующий раунд кубка для нас будет - как финал. Выиграем "финал" у "Шахтера", заслужим еще один матч в сезоне с "Динамо".

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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