Палкин удивил своим заявлением в Instagram. Новый раздел в карьере Шахтера

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился в своем инстаграм-аккаунте новостями о новом проекте.

Сергей Палкин опубликовал сторис, в которой отметил: "Провели встречу с голливудскими кинопродюсерами. Начинаем работу над новым проектом".

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Что именно за проект, пока не указывается.