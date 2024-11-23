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Палкин удивил своим заявлением в Instagram. Новый раздел в карьере Шахтера
Ожидается кинопроизводство
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился в своем инстаграм-аккаунте новостями о новом проекте.
Сергей Палкин опубликовал сторис, в которой отметил: "Провели встречу с голливудскими кинопродюсерами. Начинаем работу над новым проектом".
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Что именно за проект, пока не указывается.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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