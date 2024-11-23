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Лидер УПЛ против одного из аутсайдеров турнира. Стартовые составы на матч Динамо - Черноморец
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК Динамо
В 14-м туре УПЛ между собой сыграют киевское "Динамо" и одесский "Черноморец".
Команды выйдут в таких составах:
"Динамо": Бущан - Биловар, Попов, Михавко - Караваев, Бражко, Шапаренко, Вивчаренко - Буяльский, Ванат, Кабаев.
"Черноморец": Рудько - Кисель, Жаржу, Лацабизе, Удод - Билошевский, Шпоры, Сигеев - Петряк, Хобленко, Кайо Гомес.
Команды встретятся 57-й раз в своей истории. До матча "Динамо" лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка в 12-ти матчах. "Черноморец" находится на 13-м месте с 12-ю очками за 13 матчей.
Матч ориентировочно начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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