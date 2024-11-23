Оболонь - Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

24 ноября в 14-м туре УПЛ 2024/25 киевская "Оболонь" дома будет принимать криворожский "Кривбасс".

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.