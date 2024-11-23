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УПЛ. Ворскла - ЛНЗ 2:0. Погодные условия помогли Полтаве

Премьер-лига

Команда Юрия Максимова победила во втором туре подряд

УПЛ. Ворскла - ЛНЗ 2:0. Погодные условия помогли Полтаве

Фото: ФК Ворскла/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Поле на стадионе "Ворскла" им. Бутовского в Полтаве было не в лучшем состоянии, во многом из-за погодных условий. Сложными условиями лучше воспользовалась "Ворскла", забив по голу в ворота "ЛНЗ" в каждом из таймов. "Ворскла" победила во втором туре подряд, и поднялась на восьмое место в таблице.

"ЛНЗ" в течение паузы уверял в том, что тренерские изменения не планируются, однако после такой беззубой игры в Полтаве, разговоры о целесообразности продолжения сотрудничества с Карраско продолжатся. Такова уж природа футбола.

"ЛНЗ" действительно провел невыразительный, некачественный матч, однако именно черкасская команда могла забивать первой. Уже на девятой минуте Исенко неудачно сыграл на выходе, просто отдав мяч Яшари, однако легионер "ЛНЗ" не попал в пустые ворота с 35-40 метров.

Больше подобные подарки "ЛНЗ" не получал. "Ворскла" же на свои голы наиграла сама. Каждый из них был по-своему красив, однако, возможно, был бы невозможен в исполнении на другом поле.

Например, в первом голе Кучеренко банально не смог нормально оттолкнуться от газона, чтобы выполнить прыжок в угол после удара Мякушко. Сам удар получился красивым, и до него Мякушко продемонстрировал свою технику, переиграв на дриблинге двух игроков "ЛНЗ".

А во втором голевом эпизоде... мяч просто застрял в газоне, а не отскочил, когда Кане выполнил красивый заброс в штрафную, а Иеде, получив застрявший мяч, пробил на силу в дальний угол.

Была в матче и стычка между игроками обеих команд, которая закончилась удалением центрбека "ЛНЗ" Салиху. "ЛНЗ" играл последние двадцать минут вдесятером, и шансов на камбэк просто не было – 2:0 победа "Ворсклы".

УПЛ 2024/25, четырнадцатый тур. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" – "ЛНЗ" 2:0

Голы: Мякушко 30, Иеде 54

"Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Бацула, Крупский – Кане, Скляр, Челядин (Нестеренко 86), Мякушко (Павлюк 34) – Ковталюк (Ндукве 46), Иеде

"ЛНЗ": Кучеренко – Каплиенко, Дайко, Салихку, Путря – Яшари, Халайла (Тилль 71), Бойко (Муравский 74) – Молло (Эйнел 71), Момо, Топалов (Пасич 46)

Предупреждения: Ковталюк 36, Ндукве 72 – Салиху 64, Дайко 67, Салиху 70, Каплиенко 74

Удаление: Салиху 70

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Комментарии
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Серпень (Voznesensk)
23.11.2024 в 15:17
Закономірний результат. Ворскла грала тактично сильніше. Ремонт Ворскли продовжується успішно. Респект Головному механіку!
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Комментарии 3
Серпень (Voznesensk)
23.11.2024 в 15:17
Закономірний результат. Ворскла грала тактично сильніше. Ремонт Ворскли продовжується успішно. Респект Головному механіку!
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.11.2024 в 15:07
М'якушко "на одній нозі" і дриблінг і гол красень.
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tolina-ystas (Краматорск)
23.11.2024 в 15:04
Такое впечатление,что Ворскла играла на поле лучшем чем поле ЛНЗ .Просто Ворскла вчистую переиграла соперника.Собрать легионеров с каких то галер это ещё не сделать команду.Ворскла с победой она вполне заслуженна.
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