"Вся команда прибавляет с каждой игрой": Мирошниченко отмечает развитие Карпат

Защитник "Карпат" Денис Мирошниченко прокомментировал добытые 3 очка в матче с "Колосом" (1:0) в рамках 14-го тура УПЛ.

- Довольны игрой?

- Конечно, довольны. Команда победила, и это для нас очень важно. У нас очень принципиальные дальше соперники, поэтому эта победа нам даст силы и уверенность в себе.

- Уверенно, как по мне, сыграла сегодня линия защиты, при этом "Колос" создал несколько неприятных моментов. Это где-то заслуга соперника или вы чувствуете, что могли сыграть лучше вы и ваши партнеры?

- Я считаю, что "Колос" - очень хорошая команда, и она еще по ходу сезона наберет свои очки и будет выглядеть еще лучше. Но я считаю, что сегодня вся команда выглядела очень уверенно, и все то, что просил нас тренер, я считаю, мы воплотили на футбольном поле. Но пару моментов было. Мы их рассмотрим и, надеюсь, уберем их.

- Мне кажется, от матча к матчу очень прогрессирует в игре ногами Александр Кемкин, подтягивается к полевым игрокам. Легче играть с таким голкипером?

- Конечно, с каждой игрой он прибавляет. Я считаю, что вся команда прибавляет с каждой игрой - и наши вратари не исключение, с ними очень хорошо работает тренер вратарей. И это дает большую уверенность как защитникам, так и всей команде. У нас все три вратаря играют очень здорово ногами.

- Спрашивал у Владислава Викторовича, интересно ваше мнение. "Карпаты" если выиграют - то всухую. Сразу всей команде можно заносить в актив эту победу?

- Я же говорю, я могу просто поздравить всю команду, потому что все отработали на 100 процентов и выполнили те задачи, которые нам ставил тренер.

- Пауза положительно отозвалась на игре "Карпат"?

- Конечно, у нас было время наиграть какие-то комбинации, разобрать свои ошибки, которые были до этого. У нас был очень плотный график, и он нам дал возможность отдохнуть и подготовиться очень хорошо к следующим матчам.