Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Делящая первое место в чемпионате с "Динамо" "Александрия" отправляется в гости к "Вересу". Смогут ли подопечные Руслана Ротаня забрать необходимые три очка у столь неуступчивого в последнее время соперника?

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Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Александрия" состоится в воскресенье, 24-го ноября 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".





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