  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Олександрія у Telegram

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Делящая первое место в чемпионате с "Динамо" "Александрия" отправляется в гости к "Вересу". Смогут ли подопечные Руслана Ротаня забрать необходимые три очка у столь неуступчивого в последнее время соперника?

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Александрия" состоится в воскресенье, 24-го ноября 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".

Favbet
3.90
3.50
2.00
Узнать больше

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Нападающий Динамо открывает счёт! Для него это седьмой гол в чемпионате. Видео гола
yellow-arrow
Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ
yellow-arrow
Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ФК Александрия Верес (Ровно) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости