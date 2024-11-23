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Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК Олександрія у Telegram
Делящая первое место в чемпионате с "Динамо" "Александрия" отправляется в гости к "Вересу". Смогут ли подопечные Руслана Ротаня забрать необходимые три очка у столь неуступчивого в последнее время соперника?
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Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Александрия" состоится в воскресенье, 24-го ноября 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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