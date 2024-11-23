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Нападающий Динамо открывает счёт! Для него это седьмой гол в чемпионате. Видео гола
Какая ошибка
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское "Динамо" открыло счёт в матче с "Черноморцем".
Ошибка "Черноморца" при выходе из обороны в атаку. На 16-й минуте матча "Черноморец" попытался пойти в атаку. С фланга мяч передали в центр, но вбежал защитник киевлян Денис Попов.
Его передача на Ваната стала голевой. Для нападающего это седьмой гол в чемпионате.
Видео гола:
Текстовую трансляцию матча "Динамо – Черноморец" читайте на нашем сайте.
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