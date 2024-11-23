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"Думаю, поздравим президента сегодня". Полузащитник Динамо рассказал о подготовке к матчу с Черноморцем
Назар Волошин во флеш-интервью рассказал об ожиданиях матча с Черноморцем
Фото: ФК Динамо
Полузащитник "Динамо" Назар Волошин во флеш-интервью УПЛ ТВ рассказал о подготовке к матчу с "Черноморцем".
Журналистка УПЛ ТВ напомнила о плотном графике киевского клуба. Волошин ответил, что ему удалось восстановить силы.
"Да, было три выходных, отдохнули с семьей, потом начали готовиться дальше", - сказал футболист.
После возвращения игроков из сборных было две тренировки перед матчем.
"Было две тренировки, нормально потренировались. У всех классное настроение и все хорошо", - сказал Волошин.
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"Больше тактика. Всякие комбинации, взаимодействия между собой", - ответил Волошин.
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"Они играют длинными передачами, но мы к этому подготовились", - ответил полузащитник "Динамо“.
На вопрос поздравляли ли президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, футболист киевской команды сказал, что возможно сегодня поздравят.
"Думаю, сегодня поздравим победой", - сказал Волошин.
Назар Волошин в 19-ти играх "Динамо" во всех турнирах забил гол и отдал 5 голевых передач. Текстовую трансляцию матча "Динамо - Черноморец" читайте на нашем сайте.
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