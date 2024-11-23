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"Думаю, поздравим президента сегодня". Полузащитник Динамо рассказал о подготовке к матчу с Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено

Назар Волошин во флеш-интервью рассказал об ожиданиях матча с Черноморцем

"Думаю, поздравим президента сегодня". Полузащитник Динамо рассказал о подготовке к матчу с Черноморцем

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин во флеш-интервью УПЛ ТВ рассказал о подготовке к матчу с "Черноморцем".

Журналистка УПЛ ТВ напомнила о плотном графике киевского клуба. Волошин ответил, что ему удалось восстановить силы.

"Да, было три выходных, отдохнули с семьей, потом начали готовиться дальше", - сказал футболист.

После возвращения игроков из сборных было две тренировки перед матчем.

"Было две тренировки, нормально потренировались. У всех классное настроение и все хорошо", - сказал Волошин.

Полузащитник сказал, над чем работали футболисты киевского клуба

"Больше тактика. Всякие комбинации, взаимодействия между собой", - ответил Волошин.

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Футболист оценил сложности в игре с "Черноморцем"

"Они играют длинными передачами, но мы к этому подготовились", - ответил полузащитник "Динамо“.

На вопрос поздравляли ли президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, футболист киевской команды сказал, что возможно сегодня поздравят.

"Думаю, сегодня поздравим победой", - сказал Волошин.

Назар Волошин в 19-ти играх "Динамо" во всех турнирах забил гол и отдал 5 голевых передач. Текстовую трансляцию матча "Динамо - Черноморец" читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
23.11.2024 в 16:28
кто бы сомневался
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
23.11.2024 в 16:28
кто бы сомневался
Ответить
0
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