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Кобин против бывшей команды. Шахтер – Ингулец: стартовые составы на матч
Теперь уже в роли тренера
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В матче 14 тура УПЛ "Шахтер" встретится с "Ингульцем". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Шахтер": Ризнык – Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
- Запасные: Фесюн, Грамм, Матвиенко, Конопля, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.
- "Ингулец": Паламарчук – Белоцеркивец, Малыш, Шершень, Виливальд, Мисик, Пятов, Волохатый, Сад, Могильный, Кисленко.
- Запасные: Жилкин, Лисняк, Чабан, Гаджук, Дубилей, Резепов, Сидоренко, Скороход.
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Перед встречей "горняки" находятся на третьем месте с 26 очками в активе. “Ингулец” замыкает турнирную таблицу: на его счету шесть зачетных пунктов.
Старт встречи во Львове запланирован на 18:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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