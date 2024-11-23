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Динамо удваивает счет! Впервые с октября забил Буяльський. Видео гола

Премьер-лига
Обновлено

Не получил пенальти - забил с игры

Динамо удваивает счет! Впервые с октября забил Буяльський. Видео гола

Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" удвоило счет в матче с "Черноморцем".

Полузащитник Виталий Буяльский забрал мяч, протащил. Владислав Ванат отдал ассист и Буяльский забил с дальнего удара.

Это четвертый гол в УПЛ и первый гол с октября для украинского полузащитника.

Видео гола:

Текстовую трансляцию матча "Динамо - Черноморец" читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
23.11.2024 в 17:15
"травмированные"из динамо сегодня в ударе.два гола на их счету.за сборную страны здоровье играть не позволяет.всё ради лидерства дырявых .....
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
23.11.2024 в 17:15
"травмированные"из динамо сегодня в ударе.два гола на их счету.за сборную страны здоровье играть не позволяет.всё ради лидерства дырявых .....
Ответить
3
1

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