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Динамо удваивает счет! Впервые с октября забил Буяльський. Видео гола
Не получил пенальти - забил с игры
Динамо Київ
Киевское "Динамо" удвоило счет в матче с "Черноморцем".
Полузащитник Виталий Буяльский забрал мяч, протащил. Владислав Ванат отдал ассист и Буяльский забил с дальнего удара.
Это четвертый гол в УПЛ и первый гол с октября для украинского полузащитника.
Видео гола:
Текстовую трансляцию матча "Динамо - Черноморец" читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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tekutiev (донецк,Украина)
23.11.2024 в 17:15
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