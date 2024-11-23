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В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
По стопам отца
Фото: ФК Динамо
В матче 12 тура УПЛ "Динамо" победило "Черноморец" со счетом 3:1.
На 90 минуте количество дебютантов при руководстве Шовковского увеличилось. Впервые в футболке "Динамо" на взрослом уровне появился Роман Саленко.
19-летний полузащитник вышел на поле на 90-й минуте вместо Виталия Буяльского. Молодой игрок сыграл в футболке с 33-м номером.
Напомним, что отец Романа – Олег Саленко – также выступал в составе "Динамо". В общей сложности он с 1989 по 1982 годы провел в составе киевлян 129 матчей и отличился 45 голами и 18 ассистами.
"Динамо" после победы закрепилось на первом месте. Отрыв от второй “Александрии” составляет три очка, но у горожан еще есть завтра игра в запасе против “Вереса”.
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