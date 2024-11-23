Александр Бабич - о поражении от Динамо: Считаю, что три мяча многовато

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич в эфире УПЛ ТВ подвёл итоги матча.

Как сегодня пытались противодействовать "Динамо" и что не получилось?

Результат есть, мы его принимаем. Должны были против "Динамо" играть очень агрессивно, это не удалось. Первый гол, скажем так, "Динамо" очень хорошо сработало в прессинге, но мы приняли неверное решение. Стали выходить через короткую передачу, договаривались немного иначе. Могу откровенно сказать, что мастерство футболистов "Динамо" победило. Потому что такие мячи, которые мы пропустили во втором тайме (второй и третий) - это не то, что мы требуем от футболистов. Мы хотим играть, но играть в такой футбол более во второй и третьей зоне, но не в своей штрафной площадке. Микродуэли. Почему-то я удивлен, очень уважаемые защитники у нас были. И в центре поля мы очень много проигрывали таких микродуэлей. Но результат есть, мы его принимаем. Время анализировать и готовимся дальше. Учитывая наши кадровые проблемы, считаю, что три мяча много, но осадок есть. Второй и третий гол мы привезли сами себе.

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О кадровых проблемах. Перед поединком заболел Бутко, у Янакова повреждения. На сколько выбыли?

У Янакова повреждение, заболел Бутко, повреждения у Попова, Ермакова. Все эти футболисты - это боевые единицы, которые у нас делают результат. Насколько? - посмотрим. Завтра-послезавтра уже будет обследование. Если кто-то из этой четверки подойдет к следующему матчу - все будет хорошо. Но уже на следующей неделе после выходного, будем разговаривать с врачами, смотреть как ребята будут реагировать на тренировочный процесс.

Центральный защитник Евгений Скиба сегодня не попал в стартовый состав. Вышел позже, забил. Почему он не попал в основу несмотря на то, что предыдущие матчи выходил в старте?

Есть определенная проблема. Он был готов не на 100% и не мог играть с первых минут. Решили ему дать в первом тайме немного отдохнуть. Поставить в пару центральных защитников Мозеса и Луку. Плюс Удод в первом тайме неплохо выглядел. Опять же такие ошибки от наших центральных защитников привели ко второму и третьему пропущенным голам.

"Черноморец" проиграл "Динамо“ со счетом 0:3 и сейчас занимает 13 место с 12-ю очками.