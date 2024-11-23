  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва

Премьер-лига
Обновлено

Подопечные Кобина продержались лишь один тайм

УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча действующих чемпионов: УПЛ и Первой лиги Украины, соответственно. Сценарий матча был максимально прогнозируемым и абсолютно ожидаемым. Так и получилось, "горняки" на правах хозяина уже с первых секунд поединка на "Арене Львов" укротили мяч к своим ногам. Главной интригой было то, на сколько хватит гостей. Будет ли действовать банда Кобина так же открыто и драйвово, как они играли против другого украинского гранда - киевского "Динамо".

И справедливости ради, против "горняков" у футболистов "Ингульца" поначалу получалось значительно лучше. Да, безусловно, по количеству моментов "Шахтер" преобладал, однако гости вообще не выглядели мальчиками для битья. Как не было и тотальной доминации дончан в контексте владения. Подопечные Василия Кобина время от времени огрызались, и даже могли первыми открывать счет. Опаснее всего пробивали Пятов и Мысык. В свою очередь, в составе команды боснийского специалиста чаще всего в эпицентре в плане создания угрозы оказывались Зубков и Сикан - Паламарчук уже традиционно тянул все.

УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва - изображение 1

Тот же Паламарчук потянул и 11-метровый в конце первого тайма. Судаков попал в руку Малышу, а Каленов после просмотра повтора на VAR указал на точку. Пенальти взялся исполнять сам Георгий, однако не сумел переиграть стража ворот "Ингульца". На секунду, этот парированный пенальти стал уже 4-м подряд для 33-летнего вратаря.

УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва - изображение 2

Впрочем, радость представителя поселка Петрово была недолгой. "Шахтер" все-таки дожал своего оппонента в компенсированное к первой половине время. Бондаренко разогнал атаку, Сикан красиво обыгрался пяткой и вернул партнеру.

УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва - изображение 3

И тут стоит вернуться к "интригующему" вопросу из первой части данного материала. Хватило футболистов "Ингульца" ровно на один тайм. На старте второго за три минуты залетело еще сразу два мяча. Сначала верховую борьбу выиграл и успешно отклеился от защитников Франьич. А в одной из следующих атак, Кевин красиво в одно касание с границы штрафной зоны прошил Паламарчука.

УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва - изображение 4

На этом поединок был завершен. Все всё понимали - настало время для формальностей и экспериментов. Оба наставника практически синхронно провели по тройной замене.

"Шахтер" уже дальше чувствовал себя максимально комфортно и позволял себе "пижонить". Ну а что, ход встречи "поощрял" такую в определенном роде халатность. К слову, "Ингулец" тоже полностью не бросал играть и периодически беспокоил Трубина. Но гостям ощутимо не хватало класса и мастерства в завершающей стадии.

В таком же общем невысоком темпе пришел и четвертый мяч "горняков". Взятие ворот организовало трио свежих бразильцев: Невертон разогнал, Педриньо мягко подал, Эгиналду "кивнул" головой в сетку. Погром был завершен.

Однако, и этого номинальным хозяевам было мало. Слишком много свободного пространства и разрывов начали допускать защитники "Ингульца" за своими спинами. Зубков без сопротивления просочился между нескольких оппонентов и закрутил в дальний угол. И это было еще не все. Латиноамериканским легионерам было мало - подарок еще и организовали Невертону. 6:0.

В самой концовке успел еще отличиться Швед, но Эгиналду явно залез в офсайд. Никто даже не спорил.

Тотальная декласация, по другому не скажешь. Слишком сильный разрыв возможностей и ресурсов. На самом деле, было бы странно, если бы этот матч закончился с другим результатом. Критиковать "Ингулец" не за что, в то же время и безгранично восхищаться подопечными Пушича тоже не стоит - огромная разница в индивидуальном уровне исполнителей.

"Шахтер" продолжает погоню за "Александрией" и "Динамо". Ну а "Ингулец" тотально вязнет в болоте турнирной таблицы...

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 23-е ноября

Львов, стадион "Украина"

Шахтар "Шахтер" - "Ингулец" Інгулець 6:0

Голы: Бондаренко 45+1, Франьич 47, Кевин 50, Эгиналду 71, Зубков 79, Невертон 82

Нереализованный пенальти: Судаков 42 (сейв Паламарчука)

"Ингулец": Паламарчук, Виливальд, Малыш (Скороход 85), Шершень, Волохатый (Волохатый 61), Мисик, Пятов, Сад (Резепов 61), Могильный (Лисняк 61), Белоцерковец (Дубилей 80), Кисленко.

Запасные: Жилкин, Лисняк, Чабан, Гаджук, Дубилей, Резепов, Сидоренко, Скороход.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Крыськив, Бондаренко (Марлон 82), Судаков (Педриньо 63), Зубков (Швед 80), Кевин (Невертон 63), Сикан (Эгиналду 63).

Запасные: Фесюн, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.

Предупреждения: Волохатый 9, Мысык 53, Могильный 57.

Арбитр: Каленов Александр.

По теме
yellow-arrow
Победа имени Буяльского. Динамо – Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Рух - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Роман Саленко: Отец дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер
Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
23.11.2024 в 20:41
Первый тайм совсем не давал оснований для такого разгрома Ингульца. Игра в первом тайме была равной и Ингулец тоже имел моменты у ворот Шахтера. Правда, сам Шахтер создал для этого все условия. Команда показывала сонный футбол, разве что Зубков старался нагнетать. Но ему бы еще техники прибавить, а так тоже немало моментов запорол. Сикан тоже был никакой, никак не наберет форму. Кевин опять был неубедителен. И тут удача подвалила - пенальти. Думал, будет бить Бондаренко, а тут как тут - снова Судаков. И снова, как и в игре с Болоньей, при счете 0:0 не забил. Думаю, Пушичу надо категорически запретить Судакову подходить к точке, а самому Судакову снять корону с головы, а то разговоры про миллионные контракты видать вскружили ему голову. Выручил опять Бондаренко, забив гол за несколько секунд до перерыва. Во втором тайме все встало на свои места. Видимо получив нагоняй в перерыве, Шахтер проснулся, забегал и за 10 минут второго тайма забил еще два гола. Игра была сделана и Ингулец посыпался. Вышедшие на замену бразилы резво довели счет до разгрома. Шахтер можно поздравить с победой, но первый тайм показал, что проблемы в команде все же еще есть, особенно с настроем на игру.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 14
Геродот (Винница)
23.11.2024 в 20:41
Первый тайм совсем не давал оснований для такого разгрома Ингульца. Игра в первом тайме была равной и Ингулец тоже имел моменты у ворот Шахтера. Правда, сам Шахтер создал для этого все условия. Команда показывала сонный футбол, разве что Зубков старался нагнетать. Но ему бы еще техники прибавить, а так тоже немало моментов запорол. Сикан тоже был никакой, никак не наберет форму. Кевин опять был неубедителен. И тут удача подвалила - пенальти. Думал, будет бить Бондаренко, а тут как тут - снова Судаков. И снова, как и в игре с Болоньей, при счете 0:0 не забил. Думаю, Пушичу надо категорически запретить Судакову подходить к точке, а самому Судакову снять корону с головы, а то разговоры про миллионные контракты видать вскружили ему голову. Выручил опять Бондаренко, забив гол за несколько секунд до перерыва. Во втором тайме все встало на свои места. Видимо получив нагоняй в перерыве, Шахтер проснулся, забегал и за 10 минут второго тайма забил еще два гола. Игра была сделана и Ингулец посыпался. Вышедшие на замену бразилы резво довели счет до разгрома. Шахтер можно поздравить с победой, но первый тайм показал, что проблемы в команде все же еще есть, особенно с настроем на игру.
Ответить
1
0
tekutiev (донецк,Украина)
23.11.2024 в 20:31
первый тайм ужас.вопрос к пушичу зачем было выпускать судакова.он после матчей сборной никакой.могли бы дать отдохнуть.или играть кроме него некому?
Ответить
2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2024 в 20:16
С победой всех!
Ответить
1
0
alex.belogubko (одесса)
23.11.2024 в 19:59
ВАСЯ после такого позора подают в отставку или тебя выгонят с позором --следующий будет Бабич с ЧО---КОБИНИ БАБИЧ братья
Ответить
0
3
hoy (Київ)
23.11.2024 в 20:03
У него нос ккрасный
Ответить
0
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2024 в 20:17
Ну так тренерам трети команд УПЛ надо подавать в отставку.
Ответить
3
0
tolina-ystas (Краматорск)
23.11.2024 в 19:59
Не смотря на счёт вопросов требующих решения по игре команды меньше не становится.Первый тайм был ярким примером того,что проблем сейчас больше чем достижений.
Ответить
3
0
Море23 (Одесса)
23.11.2024 в 19:56
Бондаренко и Зубков почти в каждом матче тащут Шахтер и забивают .ключевой год Бондаренко .дальше соперник посыпался ...Зачем опять давать пенальти бить Судокову ? Сколько он уже не забил ? Первый тайм игра ужасная все равно была
Ответить
3
0
Море23 (Одесса)
23.11.2024 в 19:56
Гол*
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2024 в 19:53
с победой! не смотрел, но судя по счёту, не осуждаю
Ответить
2
1
Kondor (Веселе)
23.11.2024 в 19:58
Ну і то добре.
Ответить
2
0
hoy (Київ)
23.11.2024 в 20:01
Не смотрел но написал первым.Ты что там на очке сидишь и дрочиш?
Ответить
0
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2024 в 20:19
гой, рекомендуешь?
 
0
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2024 в 20:18
Твой любимчик забил.
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости