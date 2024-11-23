УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва

Встреча действующих чемпионов: УПЛ и Первой лиги Украины, соответственно. Сценарий матча был максимально прогнозируемым и абсолютно ожидаемым. Так и получилось, "горняки" на правах хозяина уже с первых секунд поединка на "Арене Львов" укротили мяч к своим ногам. Главной интригой было то, на сколько хватит гостей. Будет ли действовать банда Кобина так же открыто и драйвово, как они играли против другого украинского гранда - киевского "Динамо".

И справедливости ради, против "горняков" у футболистов "Ингульца" поначалу получалось значительно лучше. Да, безусловно, по количеству моментов "Шахтер" преобладал, однако гости вообще не выглядели мальчиками для битья. Как не было и тотальной доминации дончан в контексте владения. Подопечные Василия Кобина время от времени огрызались, и даже могли первыми открывать счет. Опаснее всего пробивали Пятов и Мысык. В свою очередь, в составе команды боснийского специалиста чаще всего в эпицентре в плане создания угрозы оказывались Зубков и Сикан - Паламарчук уже традиционно тянул все.

Тот же Паламарчук потянул и 11-метровый в конце первого тайма. Судаков попал в руку Малышу, а Каленов после просмотра повтора на VAR указал на точку. Пенальти взялся исполнять сам Георгий, однако не сумел переиграть стража ворот "Ингульца". На секунду, этот парированный пенальти стал уже 4-м подряд для 33-летнего вратаря.

Впрочем, радость представителя поселка Петрово была недолгой. "Шахтер" все-таки дожал своего оппонента в компенсированное к первой половине время. Бондаренко разогнал атаку, Сикан красиво обыгрался пяткой и вернул партнеру.

И тут стоит вернуться к "интригующему" вопросу из первой части данного материала. Хватило футболистов "Ингульца" ровно на один тайм. На старте второго за три минуты залетело еще сразу два мяча. Сначала верховую борьбу выиграл и успешно отклеился от защитников Франьич. А в одной из следующих атак, Кевин красиво в одно касание с границы штрафной зоны прошил Паламарчука.

На этом поединок был завершен. Все всё понимали - настало время для формальностей и экспериментов. Оба наставника практически синхронно провели по тройной замене.

"Шахтер" уже дальше чувствовал себя максимально комфортно и позволял себе "пижонить". Ну а что, ход встречи "поощрял" такую в определенном роде халатность. К слову, "Ингулец" тоже полностью не бросал играть и периодически беспокоил Трубина. Но гостям ощутимо не хватало класса и мастерства в завершающей стадии.

В таком же общем невысоком темпе пришел и четвертый мяч "горняков". Взятие ворот организовало трио свежих бразильцев: Невертон разогнал, Педриньо мягко подал, Эгиналду "кивнул" головой в сетку. Погром был завершен.

Однако, и этого номинальным хозяевам было мало. Слишком много свободного пространства и разрывов начали допускать защитники "Ингульца" за своими спинами. Зубков без сопротивления просочился между нескольких оппонентов и закрутил в дальний угол. И это было еще не все. Латиноамериканским легионерам было мало - подарок еще и организовали Невертону. 6:0.

В самой концовке успел еще отличиться Швед, но Эгиналду явно залез в офсайд. Никто даже не спорил.

Тотальная декласация, по другому не скажешь. Слишком сильный разрыв возможностей и ресурсов. На самом деле, было бы странно, если бы этот матч закончился с другим результатом. Критиковать "Ингулец" не за что, в то же время и безгранично восхищаться подопечными Пушича тоже не стоит - огромная разница в индивидуальном уровне исполнителей.

"Шахтер" продолжает погоню за "Александрией" и "Динамо". Ну а "Ингулец" тотально вязнет в болоте турнирной таблицы...

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 23-е ноября

Львов, стадион "Украина"

Голы: Бондаренко 45+1, Франьич 47, Кевин 50, Эгиналду 71, Зубков 79, Невертон 82

Нереализованный пенальти: Судаков 42 (сейв Паламарчука)

"Ингулец": Паламарчук, Виливальд, Малыш (Скороход 85), Шершень, Волохатый (Волохатый 61), Мисик, Пятов, Сад (Резепов 61), Могильный (Лисняк 61), Белоцерковец (Дубилей 80), Кисленко.

Запасные: Жилкин, Лисняк, Чабан, Гаджук, Дубилей, Резепов, Сидоренко, Скороход.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Крыськив, Бондаренко (Марлон 82), Судаков (Педриньо 63), Зубков (Швед 80), Кевин (Невертон 63), Сикан (Эгиналду 63).

Запасные: Фесюн, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.

Предупреждения: Волохатый 9, Мысык 53, Могильный 57.

Арбитр: Каленов Александр.