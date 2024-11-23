Александр Шовковский: Было достаточно возможностей, чтобы забивать больше

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ подвел итоги матча с "Черноморцем".

Поздравляем Вас с победой. Сегодня вы несколько удивили, выбрав тактику с тремя центральными защитниками, как вы играли в поединке Лиги Европы с "Ромой", но на поединок с "Черноморцем" несколько неожиданно. Почему именно ее выбрали?

Возможно вы неправильно поняли, мы выбрали тактику с тремя защитниками и больше атакующих игроков. Безусловно, эта схема имеет определенные возможности, она предоставляет нам креативности в атаке, поэтому я считаю, при любых обстоятельствах, выходя на футбольное поле, игроки должны понимать, что они делают, как это делать. В принципе я доволен действиями непосредственно в первом тайме, в начале второго. В концовке немножко было смазано и необязательный фол, который привел к штрафному удару и пропущенному голу. Но мы должны были забивать, было достаточно возможностей, чтобы забивать больше.

Буяльский во время международной паузы успел не только восстановиться. Сегодня, можно сказать, был лучшим на поле.

Это мы ожидаем от него - он один из лидеров команды. Он должен за собой вести как капитан, как лидер. Безусловно это придает уверенности игрокам. Он сыграл так, как в принципе должен играть лидер команды.

Вы увидели неназначенные пенальти. Есть вопросы к ним у вас?

Вы знаете, неназначенные пенальти. Так смотришь, будто бы мяч попал в руку. Безусловно, во время просмотра ВАР у судей есть возможность детально рассмотреть тот или иной эпизод. Мне показалось. Что на Буяльском был фол. Опять же, я не вижу близко и с разных ракурсов у меня не было возможности посмотреть.

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Кабаев сегодня играл больше к центру, шире играл Вивчаренко. Насколько он справился с довольно непривычной для себя ролью. Как вы считаете?

Я считаю, что игроки сегодня выкладывались. Мы готовились к этой игре. Немного было неудобно для них, но все равно это действия, они должны понимать. Мы имеем возможности перестраиваться и по ходу игры и менять тактику, чтобы ставить большие вопросы сопернику в действиях в обороне.

Какая сейчас кадровая ситуация в команде. Что скажете о Себальосе, что с ним? Готов ли он был играть, то почему для него не нашлось места даже тогда, когда три центральных защитника вышло в стартовом составе?

А почему именно ему надо хватить места? Он что у нас - привилегированный игрок? Кстати, он с нами еще не тренируется - восстанавливается после повреждения. Он, Пихаленок, к сожалению, Андрей Ярмоленко, Шепелев. Причем, я не уверен, что все смогут восстановиться до конца этого сезона.

Себальос останется после зимы?

После зимы мы об этом и поговорим.

Перед международной паузой вы определяли, что несколько уставшие футболисты. Успели отдохнуть, набрать необходимых кондиций как по вашему мнению?

Те игроки, которые были в моем распоряжении на паузу, когда играли сборные, безусловно они получили выходные. Мы плодотворно поработали с нагрузками. Ребята, которые ездили в расположение национальных и молодежных сборных, получили игровую практику, тоже играли. Они вернулись 21-го числа, участвовали, но погодные условия внесли в нашу работу определенные коррективы. Думаю, что ребята находятся в хорошем состоянии, посмотрим как будет дальше. У нас впереди 6 важных матчей.

"Динамо" обыграло „Черноморец“ со счетом 3:0 и лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги, набрав 35 баллов.