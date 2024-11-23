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Судаков впервые не забил пенальти в УПЛ, а голкипер Ингульца потянул четвертый удар подряд с 11 метров – ВИДЕО
Интересный эпизод во Львове
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
В матче 14 тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" встречается с "Ингульцом".
Судаков, войдя в штрафную, пробил, но полет мяча прервала рука Малыша. Арбитр просмотрел эпизод на ВАР и назначил пенальти.
Сам Георгий и подошел к отметке. Хавбек пробил в правый угол, а голкипер “Ингульца” завалился, соответственно, в левый от себя угол и парировал удар.
Для вратаря этот отбитый пенальти стал четвертым подряд. В то же время Судаков впервые в своей карьере не забил с 11-метровой точки в рамках УПЛ. В общей сложности у него было шесть попыток.
За ходом событий второго тайма матча между "Шахтером" и "Ингульцем" следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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