Судаков впервые не забил пенальти в УПЛ, а голкипер Ингульца потянул четвертый удар подряд с 11 метров – ВИДЕО

В матче 14 тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" встречается с "Ингульцом".

Судаков, войдя в штрафную, пробил, но полет мяча прервала рука Малыша. Арбитр просмотрел эпизод на ВАР и назначил пенальти.

Сам Георгий и подошел к отметке. Хавбек пробил в правый угол, а голкипер “Ингульца” завалился, соответственно, в левый от себя угол и парировал удар.

Для вратаря этот отбитый пенальти стал четвертым подряд. В то же время Судаков впервые в своей карьере не забил с 11-метровой точки в рамках УПЛ. В общей сложности у него было шесть попыток.

За ходом событий второго тайма матча между "Шахтером" и "Ингульцем" следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.