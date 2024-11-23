С шикарным ассистом от Сикана. Шахтер отличился в матче против Ингульца "в раздевалку" - ВИДЕО

"Шахтер" и "Ингулец" играют очный матч чемпионата Украины на "Арене Львов". В компенсированное время до первого тайма "горняки" все-таки открыли счет во встрече.

Дончанам удалась стремительная атака, Сикан скинул Бондаренко пяткой, после чего хавбек расстрелял голкипера.

До этого "Шахтер" не реализовал пенальти – Судаков ошибся с точки.

Для Бондаренко этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне УПЛ. Артем – лучший бомбардир чемпионата.

За вторым таймом следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.