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С шикарным ассистом от Сикана. Шахтер отличился в матче против Ингульца "в раздевалку" - ВИДЕО
Все-таки забили
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" и "Ингулец" играют очный матч чемпионата Украины на "Арене Львов". В компенсированное время до первого тайма "горняки" все-таки открыли счет во встрече.
Дончанам удалась стремительная атака, Сикан скинул Бондаренко пяткой, после чего хавбек расстрелял голкипера.
До этого "Шахтер" не реализовал пенальти – Судаков ошибся с точки.
Для Бондаренко этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне УПЛ. Артем – лучший бомбардир чемпионата.
За вторым таймом следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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