Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Паламарчук отразил четыре подряд пенальти и повторил достижение четырех известных голкиперов. Но это не рекорд
Рекорд принадлежит голкиперу, который является визави Паламарчука
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
В матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец" в первом тайме голкипер гостей Алексей Паламарчук потянул пенальти от Георгия Судакова. Этот удар с одиннадцатиметровой отметки стал четвертым подряд, с которым справился голкипер "Ингульца". Ранее ему не забивали Игорь Невес из "Карпат", Шота Ноникашвили из ЛНЗ, Александр Филипов из "Александрии".
Алексей Паламарчук повторил достижение четырех известных голкиперов, которые ранее отбивали четыре подряд одиннадцатиметровых:
- Валерия Воробьева ("Кривбасс");
- Виталия Постранского ("Ворскла");
- Игоря Шуховцева ("Заря");
- Рустама Худжамова ("Мариуполь").
Но это не рекорд. Рекорд принадлежит визави Паламарчука в сегодняшнем матче Дмитрию Ризныку, который в сезоне 2021/22 за "Ворсклу" отразил пять подряд пенальти в УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Шахтер - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни": Рац - о части своей карьеры
- Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги, пропустив три гола за тайм
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО