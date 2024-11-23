Алексей Паламарчук отразил четыре подряд пенальти и повторил достижение четырех известных голкиперов. Но это не рекорд

В матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец" в первом тайме голкипер гостей Алексей Паламарчук потянул пенальти от Георгия Судакова. Этот удар с одиннадцатиметровой отметки стал четвертым подряд, с которым справился голкипер "Ингульца". Ранее ему не забивали Игорь Невес из "Карпат", Шота Ноникашвили из ЛНЗ, Александр Филипов из "Александрии".

Алексей Паламарчук повторил достижение четырех известных голкиперов, которые ранее отбивали четыре подряд одиннадцатиметровых:

Валерия Воробьева ("Кривбасс");

Виталия Постранского ("Ворскла");

Игоря Шуховцева ("Заря");

Рустама Худжамова ("Мариуполь").

Но это не рекорд. Рекорд принадлежит визави Паламарчука в сегодняшнем матче Дмитрию Ризныку, который в сезоне 2021/22 за "Ворсклу" отразил пять подряд пенальти в УПЛ.