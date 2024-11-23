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Алексей Паламарчук отразил четыре подряд пенальти и повторил достижение четырех известных голкиперов. Но это не рекорд

Премьер-лига

Рекорд принадлежит голкиперу, который является визави Паламарчука

Алексей Паламарчук отразил четыре подряд пенальти и повторил достижение четырех известных голкиперов. Но это не рекорд

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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В матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ингулец" в первом тайме голкипер гостей Алексей Паламарчук потянул пенальти от Георгия Судакова. Этот удар с одиннадцатиметровой отметки стал четвертым подряд, с которым справился голкипер "Ингульца". Ранее ему не забивали Игорь Невес из "Карпат", Шота Ноникашвили из ЛНЗ, Александр Филипов из "Александрии".

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Алексей Паламарчук повторил достижение четырех известных голкиперов, которые ранее отбивали четыре подряд одиннадцатиметровых:

  • Валерия Воробьева ("Кривбасс");
  • Виталия Постранского ("Ворскла");
  • Игоря Шуховцева ("Заря");
  • Рустама Худжамова ("Мариуполь").

Но это не рекорд. Рекорд принадлежит визави Паламарчука в сегодняшнем матче Дмитрию Ризныку, который в сезоне 2021/22 за "Ворсклу" отразил пять подряд пенальти в УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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