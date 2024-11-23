  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два гола от легионеров. Шахтер на старте второго тайма против Ингульца сделал счет 3:0 – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два гола от легионеров. Шахтер на старте второго тайма против Ингульца сделал счет 3:0 – ВИДЕО

Премьер-лига

Один – дебютный

Два гола от легионеров. Шахтер на старте второго тайма против Ингульца сделал счет 3:0 – ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" довел матч против "Ингульца" в рамках 14 тура УПЛ до разгрома. На старте второго тайма отличились два легионера.

Сначала "горняки" разыграли угловой, после чего Зубков навесил, а Франьич замкнул головой. Для хорвата этот гол стал дебютным в составе дончан в официальных матчах.

Через несколько минут Зубков оформил еще один ассист. Он притормозил на углу штрафной, сбросил на Кевина, а тот в касание угодил в правый угол.

Бразилец отличился во втором матче подряд. В общем, на его счету в текущем чемпионате именно эти два гола.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию противостояния.

По теме
yellow-arrow
Алексей Паламарчук отразил четыре подряд пенальти и повторил достижение четырех известных голкиперов. Но это не рекорд
yellow-arrow
С шикарным ассистом от Сикана. Шахтер отличился в матче против Ингульца "в раздевалку" - ВИДЕО
yellow-arrow
Рух - Левый Берег - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2024
Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Александр Зубков Кевин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости