Два гола от легионеров. Шахтер на старте второго тайма против Ингульца сделал счет 3:0 – ВИДЕО

"Шахтер" довел матч против "Ингульца" в рамках 14 тура УПЛ до разгрома. На старте второго тайма отличились два легионера.

Сначала "горняки" разыграли угловой, после чего Зубков навесил, а Франьич замкнул головой. Для хорвата этот гол стал дебютным в составе дончан в официальных матчах.

Через несколько минут Зубков оформил еще один ассист. Он притормозил на углу штрафной, сбросил на Кевина, а тот в касание угодил в правый угол.

Бразилец отличился во втором матче подряд. В общем, на его счету в текущем чемпионате именно эти два гола.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию противостояния.