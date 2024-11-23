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Два гола от легионеров. Шахтер на старте второго тайма против Ингульца сделал счет 3:0 – ВИДЕО
Один – дебютный
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" довел матч против "Ингульца" в рамках 14 тура УПЛ до разгрома. На старте второго тайма отличились два легионера.
Сначала "горняки" разыграли угловой, после чего Зубков навесил, а Франьич замкнул головой. Для хорвата этот гол стал дебютным в составе дончан в официальных матчах.
Через несколько минут Зубков оформил еще один ассист. Он притормозил на углу штрафной, сбросил на Кевина, а тот в касание угодил в правый угол.
Бразилец отличился во втором матче подряд. В общем, на его счету в текущем чемпионате именно эти два гола.
UA-Футбол проводит текстовую трансляцию противостояния.
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