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Бразильцы разыграли украинцев. Шахтер забил четвертый гол в ворота Ингульца – ВИДЕО
Сыграли замены Пушича
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
"Шахтер" продолжает развлекаться во Львове в матче против "Ингульца". "Горняки" забили четвертый гол в ворота петровцев.
Завершение атаки получилось полностью бразильским. Три джокера-легионера Марино Пушича разыграли комбинацию на чужой половине поля, которую завершил Эгиналдо ударом головой.
Также в наступлении участвовали Невертон и Педринью, который оформил ассист. Украинская оборона "Ингульца" не справилась.
Для Эгиналдо этот гол стал первым в текущем сезоне УПЛ.
За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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