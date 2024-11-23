Бразильцы разыграли украинцев. Шахтер забил четвертый гол в ворота Ингульца – ВИДЕО

"Шахтер" продолжает развлекаться во Львове в матче против "Ингульца". "Горняки" забили четвертый гол в ворота петровцев.

Завершение атаки получилось полностью бразильским. Три джокера-легионера Марино Пушича разыграли комбинацию на чужой половине поля, которую завершил Эгиналдо ударом головой.

Также в наступлении участвовали Невертон и Педринью, который оформил ассист. Украинская оборона "Ингульца" не справилась.

Для Эгиналдо этот гол стал первым в текущем сезоне УПЛ.

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