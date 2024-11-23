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Где пятый, там и шестой. Зубков забил эффектный гол в ворота Шахтера, Эгиналду оформил дубль – ВИДЕО
Избиение завершено
Фото: ФК Шахтар
"Шахтер" не останавливается в своих желаниях увеличить результативность в матче против "Ингульца". На 79 и 82 минутах "горняки" забили пятый и шестой голы в ворота Паламарчука.
Первоначально был эффектный гол на счету Зубкова. Он попал в левую девятку. Голкипер до мяча дотянулся, но не парировал.
Впоследствии второй гол во встрече забил Эгиналду. Он завершил стремительную контратаку "Шахтера" ударом в пустые ворота.
Для Зубкова это пятый гол в рамках текущей УПЛ, Эгиналду отличился двумя точными ударами.
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