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Где пятый, там и шестой. Зубков забил эффектный гол в ворота Шахтера, Эгиналду оформил дубль – ВИДЕО

Премьер-лига
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Избиение завершено

Где пятый, там и шестой. Зубков забил эффектный гол в ворота Шахтера, Эгиналду оформил дубль – ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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"Шахтер" не останавливается в своих желаниях увеличить результативность в матче против "Ингульца". На 79 и 82 минутах "горняки" забили пятый и шестой голы в ворота Паламарчука.

Первоначально был эффектный гол на счету Зубкова. Он попал в левую девятку. Голкипер до мяча дотянулся, но не парировал.

Впоследствии второй гол во встрече забил Эгиналду. Он завершил стремительную контратаку "Шахтера" ударом в пустые ворота.

Для Зубкова это пятый гол в рамках текущей УПЛ, Эгиналду отличился двумя точными ударами.

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