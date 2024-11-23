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Рух - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Рух
Встреча команд из нижней части турнирной таблицы. "Рух" Виталия Пономарева сейчас имеет в своем активе 15 зачетных баллов, а "Левый Берег" под руководством Виталия Первака - 9 очков. За всю осеннюю часть львовяне и киевляне одержали лишь по одной победе в родной УПЛ.
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Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 24-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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