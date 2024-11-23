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Роман Саленко: Отец дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер
Готов бороться за место в первой команде
Фото: ФК Динамо
19-летний дебютант киевского "Динамо" Роман Саленко прокомментировал свой первый матч в составе столичного клуба.
“ – Поздравляем с дебютом за первую команду "Динамо"! Что чувствуешь сейчас?
– Конечно, очень рад. Все ребята поддержали, когда выходил на замену, немного юмора было, так что на поле выходил с улыбкой.
– Юмор юмором, но что говорил тренер перед выходом на поле?
– Делать все, как и на тренировках – спокойно, уверенно.
– Отец тебе дает какие-то советы, как нужно действовать на поле в тех или иных ситуациях?
– Конечно, иногда дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер. Отец – это одно, а когда дается установка на игру – это совсем другое.
– В общем, по матчу. Такой игры и ожидали от "Черноморца"?
– Да. Ожидали сложной игры. Хотя они и не набрали много очков, но проигрывали соперникам преимущественно с минимальными счетами.
– Так что и для "Динамо" легкой игры не получилось сегодня?
– Конечно, “Черноморец” настраивался на “Динамо” с двойной мотивацией, показать себя, не ударить лицом в грязь. В принципе, так все команды настраиваются.
– Что дальше? Возвращаешься в юношескую команду или продолжаешь работать с основой?
– Сейчас возвращаюсь к юношеской команде, с которой нам предстоит сыграть посреди недели в Юношеской Лиге УЕФА. Но, безусловно, настроен бороться за место в первой команде и доказывать свое право играть на взрослом уровне”, – сказал Саленко-младший.
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