Роман Саленко: Отец дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер

19-летний дебютант киевского "Динамо" Роман Саленко прокомментировал свой первый матч в составе столичного клуба.

“ – Поздравляем с дебютом за первую команду "Динамо"! Что чувствуешь сейчас?

– Конечно, очень рад. Все ребята поддержали, когда выходил на замену, немного юмора было, так что на поле выходил с улыбкой.

– Юмор юмором, но что говорил тренер перед выходом на поле?

– Делать все, как и на тренировках – спокойно, уверенно.

– Отец тебе дает какие-то советы, как нужно действовать на поле в тех или иных ситуациях?

– Конечно, иногда дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер. Отец – это одно, а когда дается установка на игру – это совсем другое.

– В общем, по матчу. Такой игры и ожидали от "Черноморца"?

– Да. Ожидали сложной игры. Хотя они и не набрали много очков, но проигрывали соперникам преимущественно с минимальными счетами.

– Так что и для "Динамо" легкой игры не получилось сегодня?

– Конечно, “Черноморец” настраивался на “Динамо” с двойной мотивацией, показать себя, не ударить лицом в грязь. В принципе, так все команды настраиваются.

– Что дальше? Возвращаешься в юношескую команду или продолжаешь работать с основой?

– Сейчас возвращаюсь к юношеской команде, с которой нам предстоит сыграть посреди недели в Юношеской Лиге УЕФА. Но, безусловно, настроен бороться за место в первой команде и доказывать свое право играть на взрослом уровне”, – сказал Саленко-младший.