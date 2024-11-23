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Победа имени Буяльского. Динамо – Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов
Очередная победа киевлян
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Подопечные Шовковского без проблем справились с одесситами на своем поле. Хозяева нанесли 16 ударов и демонстрировали владение мячом на уровне 70%. "Моряки" лишь дважды угрожали воротам фаворита и смогли даже реализовать один момент.
Столичный коллектив возглавляет таблицу (35 очков). 1 декабря команда посетит Ковалевку. "Черно-синие" находятся на 13-й строчке (12 баллов). В следующей встрече одесситы поедут в Александрию.
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Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ
Киев. Стадион им. В. Лобановского
Голы: Ванат, 16, Буяльский, 69, Рубчинский, 87 – Скиба, 90+2
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