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Победа имени Буяльского. Динамо – Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Очередная победа киевлян

Победа имени Буяльского. Динамо – Черноморец 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Подопечные Шовковского без проблем справились с одесситами на своем поле. Хозяева нанесли 16 ударов и демонстрировали владение мячом на уровне 70%. "Моряки" лишь дважды угрожали воротам фаворита и смогли даже реализовать один момент.

Столичный коллектив возглавляет таблицу (35 очков). 1 декабря команда посетит Ковалевку. "Черно-синие" находятся на 13-й строчке (12 баллов). В следующей встрече одесситы поедут в Александрию.

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Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ

Киев. Стадион им. В. Лобановского

Динамо – Черноморец 3:1

Голы: Ванат, 16, Буяльский, 69, Рубчинский, 87 – Скиба, 90+2

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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