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Тотальное уничтожение аутсайдера. Шахтер – Ингулец 6:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Без шансов для гостей

Тотальное уничтожение аутсайдера. Шахтер – Ингулец 6:0. Обзор матча и видео голов

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Подопечные Кобина продержались почти весь первый тайм. Команде из Кировоградской области даже удалось не пропустить после назначенного пенальти, но весь ужас их ожидал во второй половине встречи. Александр Зубков участвовал в трех результативных атаках и внес основной вклад в разгромную викторию.

"Горняки" набирают 29 очков и занимают третью позицию. 1 декабря "оранжево-черные" будут играть против "Руха". "Ингулец" продолжает замыкать таблицу (6 пунктов). 29 ноября коллектив проведет встречу с "Ворсклой".

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Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Шахтер – Ингулец 6:0

Голы: Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 50, Эгиналду, 70, 82, Зубков, 80

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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