Пушич: Шахтер не опускает руки, продолжает играть, несмотря на неудачные эпизоды. Умеем ощущать эту потребность, конвертировать её в ярость

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу над "Ингульцом" (6:0) в 14-м туре УПЛ.

"Позвольте высказать комплименты в адрес моей команды. Побеждать 6:0 – это всегда хороший результат, особенно учитывая, в каком стиле нам удавалось отличаться.

В начале игры ход событий складывался не так просто, как хотелось бы. Соперник применял прессинг, встречал нас 1 в 1 на каждом участке поля. Хотелось бы отметить свою команду за высокий уровень качества, мы сумели противопоставить сильные стороны сильным сторонам оппонента.

Однако это не значит, что соперник сыграл плохо. Речь скорее идет о том, насколько нам удалось работать на подборах, выгрызать каждый мяч”.