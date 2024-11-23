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Пушич: Шахтер не опускает руки, продолжает играть, несмотря на неудачные эпизоды. Умеем ощущать эту потребность, конвертировать её в ярость

Премьер-лига

Наставник горняков пообщался с прессой

Пушич: Шахтер не опускает руки, продолжает играть, несмотря на неудачные эпизоды. Умеем ощущать эту потребность, конвертировать её в ярость

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу над "Ингульцом" (6:0) в 14-м туре УПЛ.

"Позвольте высказать комплименты в адрес моей команды. Побеждать 6:0 – это всегда хороший результат, особенно учитывая, в каком стиле нам удавалось отличаться.

В начале игры ход событий складывался не так просто, как хотелось бы. Соперник применял прессинг, встречал нас 1 в 1 на каждом участке поля. Хотелось бы отметить свою команду за высокий уровень качества, мы сумели противопоставить сильные стороны сильным сторонам оппонента.

Однако это не значит, что соперник сыграл плохо. Речь скорее идет о том, насколько нам удалось работать на подборах, выгрызать каждый мяч”.

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“Самое главное, что мы сохраняли дисциплину, железную выдержку, ждали своих моментов. Мы их дождались и сумели хладнокровно реализовать.

[Гол “Зари” в прошлом матче и отбитый пенальти Паламарчуком сыграли роль раздражителей для команды?] Это просто момент, который встречается в игре. Возможно, в подобные моменты растет понимание потребности и необратимости делать разницу. Это действительно хорошая характеристика, которая может охарактеризовать нас как команду, которая не опускает руки, которая продолжает играть несмотря на неудачные эпизоды.

Важно, что мы действительно умеем испытывать эту потребность, умеем ее конвертировать в ярость в хорошем смысле. Я доволен, как мы отреагировали в этих случаях", – считает наставник.

"Шахтер" вышел в лидеры по результативности в УПЛ (37).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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