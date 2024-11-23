Кобин: У нас такие детские ошибки, мы недостаточно агрессивны. В этом компоненте молодое поколение потеряло

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:6) в 14-м туре УПЛ.

“Настраивались на такую ​​игру. Хотели сыграть агрессивно и где-то нам это удалось. Психология играет очень большую разницу между командами, потому что мы пропустили гол в раздевалку, и только вышли из раздевалки – пропустили 2-й. И на этом игра окончилась. Нет у моих игроков еще того, что нужно продолжать играть, навязывать борьбу, делать то, о чем мы договариваемся и ни в коем случае не нужно заканчивать. Очень много случаев, когда команды вылезают из такого счета”.

“Нужно отдать должное “Шахтеру” – команда быстрая, техничная. Мы не боялись, хотели играть в открытую, потому что я вижу только такой футбол для своей команды. И пока я буду главным тренером, я буду играть только так. Я не стану отходить от своих идей. Должно быть несколько лидеров в команде. Паламарчук один из них. Но хочется, чтобы было больше, чтобы у команды была хорошая коммуникация на поле. У нас такие ошибки детские, мы не умеем пользоваться элементарными фолами. Мы не умеем делать в центре поля фол, потому что мы недостаточно агрессивны”.

"И эта агрессия касается не только моей команды. К сожалению, где-то в этом компоненте молодое поколение потеряло. Нужно смотреть несколько ниже и больше делать анализ того, как у нас игроки вообще в Украине на юношеском уровне отбирают мяч. Это большая проблема”, – отметил специалист.

После этой встречи "Ингулец" пропустил больше всех – 29 голов.