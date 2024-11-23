Пушич: Мы отыграли отличную игру, мы в замечательной форме. В той или иной степени готовы к ПСВ

Марино Пушич ответил на вопросы журналиста официального вещателя.

“Все, кто вышел на замену, проделали хорошую работу, не только Эгиналду. Они принесли нам дополнительную энергию, желание не останавливаться, продолжать гнуть свою линию. Я всегда говорю своим игрокам, когда выходишь на поле привносить свое правильное отношение, заряженность и качество придет вместе с этими характеристиками.

Возможно, в атаке нам было несколько легче, поскольку оппонент оставлял много свободного пространства, особенно в последней трети поля. Однако это касается и нашего желания, умений реализовывать. Хотелось бы отметить Зубкова. Сегодня он вышел с капитанской повязкой и действительно отыграл этот матч так, как должен играть капитан. Зубкову удалось добиться этого благодаря тому, что команда делала все для этого. Команда делает индивидуальности, а не наоборот".