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Пушич: Мы отыграли отличную игру, мы в замечательной форме. В той или иной степени готовы к ПСВ

Премьер-лига

Главный тренер горняков дал комментарий УПЛ ТБ

Пушич: Мы отыграли отличную игру, мы в замечательной форме. В той или иной степени готовы к ПСВ

shakhtar.com

Новина українською

Марино Пушич ответил на вопросы журналиста официального вещателя.

“Все, кто вышел на замену, проделали хорошую работу, не только Эгиналду. Они принесли нам дополнительную энергию, желание не останавливаться, продолжать гнуть свою линию. Я всегда говорю своим игрокам, когда выходишь на поле привносить свое правильное отношение, заряженность и качество придет вместе с этими характеристиками.

Возможно, в атаке нам было несколько легче, поскольку оппонент оставлял много свободного пространства, особенно в последней трети поля. Однако это касается и нашего желания, умений реализовывать. Хотелось бы отметить Зубкова. Сегодня он вышел с капитанской повязкой и действительно отыграл этот матч так, как должен играть капитан. Зубкову удалось добиться этого благодаря тому, что команда делала все для этого. Команда делает индивидуальности, а не наоборот".

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[О готовности к ПСВ] “Никогда не знаешь, готов или нет. В той или иной степени готовы. Мы отыграли отличную игру, мы в замечательной форме. Лига чемпионов и внутренние соревнования – это разные уровни, разный подход.

Относительно нашего будущего соперника – это одна из лучших команд в Нидерландах, всегда пропагандирующая атакующий стиль футбола. Для нас это будет хорошим испытанием. Как и любая игра в Лиге чемпионов, она не будет легкой. Но самое важное, что мы действительно готовы к подобным испытаниям и готовы заявить о своей силе”, – сказал Пушич.

Встреча против ПСВ состоится в среду в 22.00.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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