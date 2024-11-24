Кобин: Пока я главный тренер Ингульца, мы будем так играть. Нам некуда отступать

Василий Кобин прокомментировал результат матча против "Шахтера".

“Гол повлиял на команду в начале 2-го тайма со стандарта. Команда где-то не умеет против таких команд, как "Шахтер", переломить ход поединка, навязать тот футбол, о котором мы договаривались.

Счет – действительно многовато, но нужно отдать должное "Шахтеру". Они выбегали в быстрые атаки и забили отличные красивые голы. Я уверен, что нет в Украине столь хороших команд в этом компоненте, как "Шахтер".