Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин: Пока я главный тренер Ингульца, мы будем так играть. Нам некуда отступать
Наставник аутсайдера – о разгромном поражении
nkveres.com
Василий Кобин прокомментировал результат матча против "Шахтера".
“Гол повлиял на команду в начале 2-го тайма со стандарта. Команда где-то не умеет против таких команд, как "Шахтер", переломить ход поединка, навязать тот футбол, о котором мы договаривались.
Счет – действительно многовато, но нужно отдать должное "Шахтеру". Они выбегали в быстрые атаки и забили отличные красивые голы. Я уверен, что нет в Украине столь хороших команд в этом компоненте, как "Шахтер".
“Пока я главный тренер “Ингульца”, мы будем так играть. Потому что я вижу, что только так мы можем преуспевать. Ок, мы проиграли "Шахтеру". Но мы будем смелыми, мы будем против любой команды играть.
Нам некуда отступать, нам нужно набирать зачетные баллы и тут уж самое главное нужно найти тот баланс, в поисках которого мы находимся. Мы сейчас в поиске этого баланса”, – сказал Кобин.
У "Ингульца" остается 6 очков.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер доказывают свой класс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- АПЛ. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4. Классический погром на Этихаде, но есть нюанс
- Легендарная украинская биатлонистка рассказала о самой большой проблеме в своей карьере
- Судейские назначения на 14-й тур УПЛ: известно, кто рассудит матчи Динамо и Шахтера
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- УПЛ. Шахтер - Ингулец 6:0. Иллюстрация классового разрыва