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Кобин: Пока я главный тренер Ингульца, мы будем так играть. Нам некуда отступать

Премьер-лига

Наставник аутсайдера – о разгромном поражении

Кобин: Пока я главный тренер Ингульца, мы будем так играть. Нам некуда отступать

nkveres.com

Новина українською

Василий Кобин прокомментировал результат матча против "Шахтера".

“Гол повлиял на команду в начале 2-го тайма со стандарта. Команда где-то не умеет против таких команд, как "Шахтер", переломить ход поединка, навязать тот футбол, о котором мы договаривались.

Счет – действительно многовато, но нужно отдать должное "Шахтеру". Они выбегали в быстрые атаки и забили отличные красивые голы. Я уверен, что нет в Украине столь хороших команд в этом компоненте, как "Шахтер".

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“Пока я главный тренер “Ингульца”, мы будем так играть. Потому что я вижу, что только так мы можем преуспевать. Ок, мы проиграли "Шахтеру". Но мы будем смелыми, мы будем против любой команды играть.

Нам некуда отступать, нам нужно набирать зачетные баллы и тут уж самое главное нужно найти тот баланс, в поисках которого мы находимся. Мы сейчас в поиске этого баланса”, – сказал Кобин.

У "Ингульца" остается 6 очков.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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