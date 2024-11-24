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Карраско: Поле было самой большой проблемой. Пропустили несправедливый гол
Наставник черкасской команды – о встрече в Полтаве
instagram.com/fclnz
Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал поражение от "Ворсклы" в 14-м туре УПЛ.
"Тяжелое поле? Да, мы знали, что это будет очень трудно для команды. Мы хорошо адаптировались, мы знали, что нужно было делать, и мы это показали в 1-м тайме. Пропустили несправедливый гол, а потом хотели продолжить то же самое, что делали, потому что не было ничего, что мы могли изменить, потому что в таких погодных условиях тяжело играть моменты. Они более эффективно использовали моменты. У нас наверняка было больше моментов. Да, поле было самой большой проблемой”.
“Повлияло ли удаление нашего игрока на игру? Я так не думаю, потому что мы не пропускали после этого. Единственная проблема, что мы не могли создавать достаточно. Здесь нет вопросов к рефери, это просто то, что происходит. Но это усложняет работу остальной команды, особенно когда мы только выпускаем двух игроков, которые готовы сменить игру, и они выходят в плохой для команды ситуации после удаления", – сказал Карраско.
Следующий матч ЛНЗ проведет против "Вереса" 30 ноября.
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