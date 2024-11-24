Карраско: Поле было самой большой проблемой. Пропустили несправедливый гол

Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал поражение от "Ворсклы" в 14-м туре УПЛ.

"Тяжелое поле? Да, мы знали, что это будет очень трудно для команды. Мы хорошо адаптировались, мы знали, что нужно было делать, и мы это показали в 1-м тайме. Пропустили несправедливый гол, а потом хотели продолжить то же самое, что делали, потому что не было ничего, что мы могли изменить, потому что в таких погодных условиях тяжело играть моменты. Они более эффективно использовали моменты. У нас наверняка было больше моментов. Да, поле было самой большой проблемой”.