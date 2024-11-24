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Буяльский: Если победили, значит тактика была правильной. Не можем сыграть на ноль, но будем стараться
Футболист киевлян – о виктории над Черноморцем
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в эфире УПЛ ТБ поделился впечатлениями от победы киевлян со счетом 3:1.
“Я пропустил дней семь, а потом начал тренироваться по индивидуальной программе, а ближе к возвращению наших сборников уже вернулся в общую группу. Мы смотрели видео, как "Черноморец" выходит из обороны и играет в атаке, поэтому были к этому готовы.
[О своих голевых действиях] Кто-то из наших игроков был в лучшей ситуации. Если это случается, нужно отдавать ему передачу. Так же и в ситуации с моим голом – правильно, что мне отдали передачу. Если бы не забил, тогда бы сказал, что это неверное решение, ведь справа забегал футболист, который находился в лучшей ситуации, чем я”.
“Каждый гол, который мы пропускаем, дается тяжело психологически. Мы, как команда, не можем сыграть на ноль, но будем стараться делать это в будущем. Потому что сегодня при таком счете, можно сказать, расслабились и поэтому пропустили.
Если победили, значит тактика была правильной. Но мне кажется, мы еще не совсем к ней привыкли, потому что за столь короткий промежуток времени трудно наиграть новые действия до автоматизма”, – заявил полузащитник.
Виталий отметился в матче с "Черноморцем" забитым мячом и двумя результативными передачами.
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