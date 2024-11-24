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Шовковский: Поле не было таким быстрым, как планировали. Важно, чтобы мяч как можно быстрее двигался
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Фото - Динамо
Главный тренер "Динамо" ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после победы над "Черноморцем" (3:1).
"Погодные условия вносят свои коррективы. Невозможно было полноценно провести тренировку, поскольку поле не было хорошо подготовлено. Все работники были привлечены для работ на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, чтобы оно было в хорошем состоянии и готово к проведению игры. Хочу их поблагодарить за работу. Конечно, поле не было таким быстрым, как планировали. Для нас важно, чтобы мяч как можно быстрее двигался, чтобы поле было политым.
Мы готовимся к каждой игре отдельно и хотим иметь несколько вариантов того, как действовать на поле. Один из вариантов – это игра в три защитника. Это не первый раз, когда мы так играем”.
"Саленко готовился с нами в предыдущий период матчей сборных. И в этот раз мы его подключали к тренировкам. Сейчас вижу, что он уже более или менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть. Он будет получать игровую практику и в "Динамо" U-19. Будем привлекать его к играм Премьер-лиги.
[О сотом голе команды в УПЛ под его руководством] Могли гораздо раньше достичь этой планки. Но еще когда я был игроком, я не следил за статистикой”, – отметил тренер.
Столичный клуб продолжает возглавлять таблицу (35 очков).
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