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Максимов: Было тяжело на таком поле – мужики вышли и играли. Ошибки все делают

Премьер-лига
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Максимов: Было тяжело на таком поле – мужики вышли и играли. Ошибки все делают

Фото: ФК Ворскла

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Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу в матче против ЛНЗ (2:0).

“Хочу поблагодарить ребят, потому что была такая погода, но они играли в футбол. Было тяжело на таком поле – мужики вышли, грубо говоря, и играли. Где-то мастерства не хватает. Самое главное – что мы выиграли. Они все 90 минут старались.

[О травме Мякушко] Сейчас я не могу сказать, надо посмотреть, что будет завтра. Вы знаете, когда бьют по ноге – сегодня может нормально идти, а потом переспал, утром поднялся – уже не может на ногу стать”.

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“Ребята могут играть в футбол. Это мы предыдущие матчи играли – не хочу сказать, что нехорошо. С "Динамо" играли хорошо. Ошибки все совершают на поле. И с "Колосом" такие ошибки, которые можно было исправлять. Где-то строже сыграли, две игры не пропускаем. Это меня радует”, – заявил тренер.

"Ворскла" поднялась на 8-ю строчку (16 очков).

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
YouTube-канал Ворскли
Опубликовал: Александр Симченко
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