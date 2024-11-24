Максимов: Было тяжело на таком поле – мужики вышли и играли. Ошибки все делают

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу в матче против ЛНЗ (2:0).

“Хочу поблагодарить ребят, потому что была такая погода, но они играли в футбол. Было тяжело на таком поле – мужики вышли, грубо говоря, и играли. Где-то мастерства не хватает. Самое главное – что мы выиграли. Они все 90 минут старались.

[О травме Мякушко] Сейчас я не могу сказать, надо посмотреть, что будет завтра. Вы знаете, когда бьют по ноге – сегодня может нормально идти, а потом переспал, утром поднялся – уже не может на ногу стать”.