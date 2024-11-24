Пушич: Если будет еще пенальти, Судаков будет его бить еще раз, хочу, чтобы он пробил рабоной

Тренер "Шахтера" пообщался с журналистами после победы над "Ингульцем".

“Мы забили много мячей во втором тайме, но также создали хорошие возможности в первом. К сожалению, мы не смогли их реализовать, но хорошо себя показали. Если мы забили 6 раз, я должен быть этим доволен. И мы не пропустили, у соперника был один хороший шанс в первом тайме – это все.

Что касается следующей игры: да, конечно, я об этом думаю, потому что это другая история, это уровень Лиги чемпионов. Я очень хорошо знаю ПСВ, встречались несколько раз в Нидерландах. За последние два года они стали чемпионами, замечательной командой и лидеры чемпионата. Потому это будет для нас большой вызов. Он будет тяжелым, но и интересным”.