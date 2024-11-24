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Пушич: Если будет еще пенальти, Судаков будет его бить еще раз, хочу, чтобы он пробил рабоной
Марино прокомментировал эпизод с пенальти в исполнении Георгия
Фото: ФК Шахтар
Тренер "Шахтера" пообщался с журналистами после победы над "Ингульцем".
“Мы забили много мячей во втором тайме, но также создали хорошие возможности в первом. К сожалению, мы не смогли их реализовать, но хорошо себя показали. Если мы забили 6 раз, я должен быть этим доволен. И мы не пропустили, у соперника был один хороший шанс в первом тайме – это все.
Что касается следующей игры: да, конечно, я об этом думаю, потому что это другая история, это уровень Лиги чемпионов. Я очень хорошо знаю ПСВ, встречались несколько раз в Нидерландах. За последние два года они стали чемпионами, замечательной командой и лидеры чемпионата. Потому это будет для нас большой вызов. Он будет тяжелым, но и интересным”.
"Кто-нибудь может не реализовать пенальти. Я был очень доволен тем, как Судаков играл: он усердно работал для команды, проделал абсолютно всю работу. Мне немного жаль, что он не реализовал этот пенальти, но он в общем-то хорошо сыграл. И для меня хорошая игра – это не только когда ты забиваешь или ассистируешь, а это широкий спектр навыков, которые необходимо показать и использовать, чтобы помочь своей команде в подходящий момент. Он это сделал сегодня.
Что мне нравится в Судакове, так это то, что он всегда проявляет стойкость и никогда не сдается после неудачного момента. Он продолжил работать для команды, для себя, хотел быть на мяче – это характеристика топового игрока. Если еще будет пенальти, он будет бить его еще раз, хочу, чтобы он пробил рабоной. Потому это вообще не проблема. Судаков – фантастический игрок, отлично работающий для команды”, – заявил Пушич.
У Георгия 10 результативных действий в 14-ти турах УПЛ.
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