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Франьич: Когда не удается реализовать пенальти, это влияет на ход событий. Продемонстрировали чемпионскую волю
Хорватский полузащитник – о разгроме аутсайдера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бартол Франьич поделился впечатлениями от победы и дебютного гола в матче с "Ингульцем".
“Первый тайм был довольно сложным, а во втором нас как прорвало и нам удалось сделать эти два-три шага, которых не хватало для окончательной реализации. Учитывая результат, второй тайм оказался намного лучше”.
“Когда не удается реализовать пенальти, это влияет на ход событий. Если вспомним матч с "Болоньей" в первом туре Лиги чемпионов, нас тоже постигла подобная ситуация. Мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю и характер и после нереализованного пенальти забили 6 мячей.
Я очень рад и горжусь тем, что сумел отличиться, но в первую очередь важны командные результаты и общие достижения. Поэтому считаю, что нужно гордиться командой после игры, особенно второго тайма”, – заявил футболист.
24-летний игрок провел 5 матчей в УПЛ.
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