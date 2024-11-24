Франьич: Когда не удается реализовать пенальти, это влияет на ход событий. Продемонстрировали чемпионскую волю

Бартол Франьич поделился впечатлениями от победы и дебютного гола в матче с "Ингульцем".

“Первый тайм был довольно сложным, а во втором нас как прорвало и нам удалось сделать эти два-три шага, которых не хватало для окончательной реализации. Учитывая результат, второй тайм оказался намного лучше”.

“Когда не удается реализовать пенальти, это влияет на ход событий. Если вспомним матч с "Болоньей" в первом туре Лиги чемпионов, нас тоже постигла подобная ситуация. Мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю и характер и после нереализованного пенальти забили 6 мячей.

Я очень рад и горжусь тем, что сумел отличиться, но в первую очередь важны командные результаты и общие достижения. Поэтому считаю, что нужно гордиться командой после игры, особенно второго тайма”, – заявил футболист.