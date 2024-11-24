Караваев: Все игры для нас сложные. Играли по другой схеме, плюс начались морозы. Болельщики заждались победы в ЛЕ

Универсал "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победный поединок против "Черноморца" (3:1).

“Все игры для нас сложные. Играли немного по другой схеме, нужно было привыкнуть, плюс начались морозы. Нужно приспосабливаться. Но делали все, что нам говорили. Где-то получалось, где-то нет. У нас было очень много моментов, но подводила реализация. И это большая проблема, которую нужно решать.

Понимали, что "Черноморец" будет искать свои моменты на контратаках. Нам нельзя было совершать ошибок или быстро отбирать мяч, не давать им играть на контратаках”.