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Караваев: Все игры для нас сложные. Играли по другой схеме, плюс начались морозы. Болельщики заждались победы в ЛЕ

Премьер-лига
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Футболист Динамо – об игре с одесскими моряками

Караваев: Все игры для нас сложные. Играли по другой схеме, плюс начались морозы. Болельщики заждались победы в ЛЕ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победный поединок против "Черноморца" (3:1).

“Все игры для нас сложные. Играли немного по другой схеме, нужно было привыкнуть, плюс начались морозы. Нужно приспосабливаться. Но делали все, что нам говорили. Где-то получалось, где-то нет. У нас было очень много моментов, но подводила реализация. И это большая проблема, которую нужно решать.

Понимали, что "Черноморец" будет искать свои моменты на контратаках. Нам нельзя было совершать ошибок или быстро отбирать мяч, не давать им играть на контратаках”.

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"Когда вышел на поле в игре с "Шахтером", сразу за 3 минуты удалось забить, а сейчас играл с первых минут, имел много моментов и не удалось.

Конечно, когда выиграешь, всегда хорошее настроение. Будем готовиться теперь к игре с "Викторией", все понимают, что болельщики заждались победы в Лиге Европы", – заявил защитник.

Александр провел 7-й матч в нынешнем сезоне УПЛ.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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