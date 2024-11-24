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Караваев: Все игры для нас сложные. Играли по другой схеме, плюс начались морозы. Болельщики заждались победы в ЛЕ
Футболист Динамо – об игре с одесскими моряками
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Универсал "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победный поединок против "Черноморца" (3:1).
“Все игры для нас сложные. Играли немного по другой схеме, нужно было привыкнуть, плюс начались морозы. Нужно приспосабливаться. Но делали все, что нам говорили. Где-то получалось, где-то нет. У нас было очень много моментов, но подводила реализация. И это большая проблема, которую нужно решать.
Понимали, что "Черноморец" будет искать свои моменты на контратаках. Нам нельзя было совершать ошибок или быстро отбирать мяч, не давать им играть на контратаках”.
"Когда вышел на поле в игре с "Шахтером", сразу за 3 минуты удалось забить, а сейчас играл с первых минут, имел много моментов и не удалось.
Конечно, когда выиграешь, всегда хорошее настроение. Будем готовиться теперь к игре с "Викторией", все понимают, что болельщики заждались победы в Лиге Европы", – заявил защитник.
Александр провел 7-й матч в нынешнем сезоне УПЛ.
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