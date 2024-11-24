Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег

Василий Кобин ответил на вопросы журналистов после игры с "Шахтером".

"Пропущенные мячи в начале второго тайма завершили для нас игру. У нас еще нет такого характера, за который, играя против команд такого уровня при счете 0:2, можно навязать свою игру и выйти из этой ситуации. Команда сбилась, игра стала неконтролируемой. Ребятам не за что упрекать – они выполняли то, о чем договаривались, но этого было мало. Мы будем играть в такой футбол – будем действовать высоко, агрессивно и прессинговать всей командой. Мы за это поплатились, но сегодня в УПЛ немного команд уровня "Шахтера", которые способны легко выходить из-под прессинга и создавать моменты. "Шахтер" указал на наши ошибки. Нам нужно найти баланс. Если мы его найдем, то "Ингулец" будет демонстрировать хороший футбол”.

“Не знаю, сколько терпения будет у президента. Мы, тренеры, готовы к любому развитию событий. Но я говорю за себя конкретно и за футбол, который вижу. Мы общались с президентом об этом, он знает мою позицию. Следует понимать, что президент финансирует и принимает решение. Я от своего футбола и видения уходить не собираюсь. В предыдущих матчах у нас было мало моментов и ударов по воротам, то сейчас, если брать последние четыре поединка, мы прогрессируем: наносим около 10 ударов по воротам, из них 4-5 в створ. Если брать соперников уровня "Левого Берега", то мы наносим 15-20 ударов по воротам и диктуем условия".

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“Да, счет неприятный. Мне как тренеру неприятно. Мы постоянно играем на выезде, хочется уже сыграть домашние матчи, чтобы больше времени тратить на подготовку к сопернику. Мы находим свободных агентов и молодых игроков. Сегодня дебютировал 19-летний игрок. У нас нет иного пути. Я не знаю, сколько средств у президента, однако из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег. Если кто-нибудь предложит за Паламарчука средства, мы с радостью его отпустим, ведь он этого заслужил”, – отметил тренер.

В пятницу "Ингулец" будет играть в Полтаве.