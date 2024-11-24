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Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Команды в разных формах, но и с разным классом

Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Если смотреть на последние результаты обоих коллективов, то бросается в глаза, что скромная "Оболонь" даже выглядит увереннее накануне этой встречи. Но в футболе не все решается именно игровой формой в контексте последних результатов. "Кривбасс" очевидно сильнее на бумаге и, несмотря на последние неудачи, должен возвращаться на победный путь, даже на тяжелом и замерзшем поле "Оболонь Арены".

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

24 ноября. 13:00. Киев. "Оболонь Арена"

Главный судья: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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