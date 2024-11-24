Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Команды в разных формах, но и с разным классом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Если смотреть на последние результаты обоих коллективов, то бросается в глаза, что скромная "Оболонь" даже выглядит увереннее накануне этой встречи. Но в футболе не все решается именно игровой формой в контексте последних результатов. "Кривбасс" очевидно сильнее на бумаге и, несмотря на последние неудачи, должен возвращаться на победный путь, даже на тяжелом и замерзшем поле "Оболонь Арены".
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур.
24 ноября. 13:00. Киев. "Оболонь Арена"
Главный судья: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколенка и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября
- "Мир в обмен на полезные ископаемые Украины": республиканский сенатор рассказал о соглашении от Трампа о войне
- В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча