Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Если смотреть на последние результаты обоих коллективов, то бросается в глаза, что скромная "Оболонь" даже выглядит увереннее накануне этой встречи. Но в футболе не все решается именно игровой формой в контексте последних результатов. "Кривбасс" очевидно сильнее на бумаге и, несмотря на последние неудачи, должен возвращаться на победный путь, даже на тяжелом и замерзшем поле "Оболонь Арены".

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

24 ноября. 13:00. Киев. "Оболонь Арена"

Главный судья: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Трансляция: УПЛ ТВ

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