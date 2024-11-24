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Бывший игрок Кривбасса рассказал о сильных и слабых сторонах криворожской команды

Премьер-лига

О матче 14-го тура УПЛ

Бывший игрок Кривбасса рассказал о сильных и слабых сторонах криворожской команды

Фото: ФК Оболонь

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Полузащитник "Оболони" Виктор Близниченко поделился ожиданиями от матча против "Кривбасса".

Расскажи о подготовке к матчу с "Кривбассом". Повлияли ли на это как-то климатические условия в Киеве?

В общем готовимся в обычном режиме, но, конечно, учитываем сильные и слабые стороны "Кривбасса". Не могу сказать, что климатические условия имеют какое-то значительное влияние на нашу подготовку к игре, ведь они типичны для этого времени года.

Что для тебя значат бронзовые медали, завоеванные в составе "Кривбасса", и как этот опыт помогает тебе сейчас, играя за "Оболонь"?

Закончить сезон в тройке лучших клубов УПЛ - это большое достижение, которым я действительно горжусь. Хотя я не получал в "Кривбассе" того игрового времени, к которому стремился, считаю, что все равно внес свою долю в достижение этого результата. Этот опыт, безусловно, помогает мне в новом клубе - он дает мне уверенность и раскованность на поле.

С момента перехода в "Оболонь" ты сыграл без исключения во всех матчах - 12. К примеру, в прошлом сезоне в "Кривбассе" ты за весь сезон сыграл в 11 матчах. Помогает ли тебе такое доверие чувствовать себя увереннее на футбольном поле и быстрее расти?

Да, без сомнений. Доверие главного тренера очень важно и в значительной степени помогает мне чувствовать себя увереннее на поле. Для футболиста доверие тренера - это один из ключевых аспектов, и я стараюсь оправдывать его своей отдачей и игрой.

Ты хорошо знаешь изнутри игру "Кривбасса". Поделись сильными и слабыми сторонами соперника. Как их можно преодолеть?

Пусть эта информация останется в середине нашего коллектива, но в целом скажу так: дисциплина в выполнении плана на игру, максимальная самоотдача и неуступчивость в каждом игровом моменте - вот что может принести нам положительный результат в этой игре. Надеюсь, так и будет.

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Источник:
fc.obolon.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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