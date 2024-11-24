Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Александрии вспомнил о своем хет-трике в ворота Кемкина
Невероятные эмоции
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Александрии" Мигел Кампуш поделился своими мыслями относительно матча предыдущего тура против "Карпат".
Добавим, что тогда команда Руслана Ротаня одолела "Карпаты" со счетом 3:0.
"Карпаты" - очень хорошая команда. Мы знали об этом. Мы много боролись в первом тайме. Перед голом у нас было несколько плохих решений, из-за чего мы не смогли реализовать нашу стратегию в игре. Также "Карпаты" хорошо выполняли свою работу.
После гола мы изменили нашу стратегию в перерыве. Второй тайм был лучшим для нас. Мы имели много моментов, реализовали хорошие возможности. Мне повезло забить штрафной и два пенальти. Нам улыбнулась удача.
Какой момент стал ключевым в игре?
Первый гол со штрафного. До него игра была тяжелой: мы делали верховые подачи, опасные контратаки. А гол стабилизировал нас, "Карпаты" после него немного "поплыли". После первого тайма тренер хорошо поговорил с нами, что нужно делать, и мы играли хорошо.
Штрафной удар был блестяще выполнен. Отрабатываешь на тренировках?
Да. Это то, в чем я очень хочу стать специалистом. Я знаю, что без работы над этими аспектами моей игры невозможно достичь результата. Я это тренирую и стараюсь совершенствоваться каждый день.
Популярное сейчас
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколенка и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября
- 36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 17 минут. Второй мяч аргентинца – произведение искусства
- Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Каталонцы врываются в ТОП-5. Жирона — Эспаньол 4:1. Видео голов и обзор матча