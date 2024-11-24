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Защитник Александрии вспомнил о своем хет-трике в ворота Кемкина

Премьер-лига

Невероятные эмоции

Защитник Александрии вспомнил о своем хет-трике в ворота Кемкина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Александрии" Мигел Кампуш поделился своими мыслями относительно матча предыдущего тура против "Карпат".

Добавим, что тогда команда Руслана Ротаня одолела "Карпаты" со счетом 3:0.

"Карпаты" - очень хорошая команда. Мы знали об этом. Мы много боролись в первом тайме. Перед голом у нас было несколько плохих решений, из-за чего мы не смогли реализовать нашу стратегию в игре. Также "Карпаты" хорошо выполняли свою работу.

После гола мы изменили нашу стратегию в перерыве. Второй тайм был лучшим для нас. Мы имели много моментов, реализовали хорошие возможности. Мне повезло забить штрафной и два пенальти. Нам улыбнулась удача.

Какой момент стал ключевым в игре?

Первый гол со штрафного. До него игра была тяжелой: мы делали верховые подачи, опасные контратаки. А гол стабилизировал нас, "Карпаты" после него немного "поплыли". После первого тайма тренер хорошо поговорил с нами, что нужно делать, и мы играли хорошо.

Штрафной удар был блестяще выполнен. Отрабатываешь на тренировках?

Да. Это то, в чем я очень хочу стать специалистом. Я знаю, что без работы над этими аспектами моей игры невозможно достичь результата. Я это тренирую и стараюсь совершенствоваться каждый день.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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