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В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
"Горожане" продолжают находиться между двумя грандами
ФК Олександрія у Telegram
"Верес" и "Александрия" проведут очный матч 14 тура УПЛ в Ровно. Хозяева находятся в середине турнирной таблицы, а гости идут на втором месте. Подопечные Ротаня уступают первому "Динамо" тремя очками и опережают третий "Шахтер" на три зачетных пункта, однако гранды вчера уже провели свои поединки.
Три предыдущих матча "Александрии" в гостях против "Вереса" завершались вничью. Смогут ли "горожане" прервать эту серию?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
"Верес" – "Александрия"
24 ноября, 15:30. "Авангард" (Ровно)
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Для перегляду потрібно пройти за посиланням і зареєструватися. Трансляція доступна за підпискою
Відеотрансляція матчу доступна за посиланням >>>
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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