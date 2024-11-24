В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Верес" и "Александрия" проведут очный матч 14 тура УПЛ в Ровно. Хозяева находятся в середине турнирной таблицы, а гости идут на втором месте. Подопечные Ротаня уступают первому "Динамо" тремя очками и опережают третий "Шахтер" на три зачетных пункта, однако гранды вчера уже провели свои поединки.

Три предыдущих матча "Александрии" в гостях против "Вереса" завершались вничью. Смогут ли "горожане" прервать эту серию?

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"Верес" – "Александрия"

24 ноября, 15:30. "Авангард" (Ровно)

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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