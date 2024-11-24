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Нападающий Левого берега: Надеюсь, что и в официальных матчах наконец-то начнем забивать
Надеется заработать баллы
Лівий Берег
Нападающий "Левого Берега" Руслан Непейпиев рассказал о подготовке команды к матчу против "Руха".
Настраиваемся набрать максимальное количество очков до завершения первой части сезона. Считаю, что во время паузы на матчи сборных смогли качественно подготовиться, сыграли хороший спарринг. В хорошем настроении и боевой готовности подходим к матчу с "Рухом". Из-за погодных условий сегодня вынуждены были перейти на тренировку в манеже.
Уже соскучились по официальным матчам. По моему мнению, спарринг с "Полесьем" пошел нашей команде на пользу. Довольны, что в контрольном матче смогли забить, ведь у нас есть проблемы с атакой. Получили уверенность в собственных силах. Надеюсь, что и в официальных матчах наконец начнем забивать. В тренировках акцентируем внимание на большем количестве ударов по воротам. Стараемся каждую атаку завершать ударами. С каждой тренировкой удается прогрессировать.
Напомним, что контракт Непейпиева принадлежит львовскому клубу.
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