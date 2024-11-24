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Оболонь – Кривбасс. Стартовые составы на матч

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Оболонь – Кривбасс. Стартовые составы на матч

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В поединке 14 тура УПЛ "Оболонь" дома примет "Кривбасс". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

  • "Оболонь": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Гриша, Витенчук, Черненко, Мединский, Слободян, Суханов.
  • Запасные: Рыбка, Бычек, Близниченко, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Тарануха, Чернов, Теслюк.
  • "Кривбасс": Маханьков – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Твердохлеб, Кузык, Шевченко, По, Соса
  • Запасные: Клищук, Хома, Пличко, Конате, Попов, Каменский, Аморозо, Ндомбази, Микитишин, Хомченовский, Кожушко

Перед игрой “Кривбасс” занимает шестое место в турнирной таблице. "Оболонь" идет на 15 строчке чемпионата.

Старт встречи в Киеве запланирован на 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: UA-Футбол
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