Оболонь – Кривбасс. Стартовые составы на матч

В поединке 14 тура УПЛ "Оболонь" дома примет "Кривбасс". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

"Оболонь": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Гриша, Витенчук, Черненко, Мединский, Слободян, Суханов.

Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Гриша, Витенчук, Черненко, Мединский, Слободян, Суханов. Запасные: Рыбка, Бычек, Близниченко, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Тарануха, Чернов, Теслюк.

"Кривбасс": Маханьков – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Твердохлеб, Кузык, Шевченко, По, Соса

Маханьков – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Твердохлеб, Кузык, Шевченко, По, Соса Запасные: Клищук, Хома, Пличко, Конате, Попов, Каменский, Аморозо, Ндомбази, Микитишин, Хомченовский, Кожушко

Перед игрой “Кривбасс” занимает шестое место в турнирной таблице. "Оболонь" идет на 15 строчке чемпионата.

Старт встречи в Киеве запланирован на 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.