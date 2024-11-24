Причинно-следственные связи. 14 тур УПЛ. Оболонь - Кривбасс 0:1

УПЛ вернулась после паузы на матчи сборных и в киевском поединке "Оболонь" принимала "Кривбасс".

"Пивовары" в последних двух матчах чемпионата взяли 4 очка, и хоть эти баллы не позволили команде подняться из зоны вылета, но баллов добавили, как и ментального позитива. У "Кривбасса" ситуация противоположная – команда Вернидуба уже три матча подряд без побед (включая кубковый), и если криворожцы все еще рассчитывают на зону еврокубков, эту серию нужно было как можно скорее прерывать.

У "пивоваров" по сравнению с прошлым матчем с ЛНЗ оказалось три изменения в стартовом составе, что является вполне нормальной ротацией от Шищенко.

А вот изменения в составе "Кривбасса" выглядели интереснее. Место в воротах впервые в сезоне занял Маханьков, а не Клищук. Вернулся после травмы Дибанго, который впервые вывел команду с капитанской повязкой. Также вернулся в старт Жан По, да и в целом линия полузащиты криворожцев выглядела довольно новаторски.

"Кривбасс" ожидаемо начал матч первым номером. Гости играли на мяче и с мячом, к чему "Оболонь" была готова. Однако все это владение гостей не перерастало в опасные моменты - "пивовары" уверенно разбивали позиционные атаки соперника.

А вот когда у "Кривбасса" появлялось пространство, появлялась скорость, то дело шло веселей. Именно после одной из немногих таких быстрых атак и был открыт счет. Дибанго вырезал диагональ с фланга в штрафную, Шевченко продлил дальше, и Твердохлеб замкнул на дальней штанге! Интересно, что изначально боковой запалил в эпизоде офсайд, но после вмешательства ВАР стало ясно, что гол чистый – 1:0.

После забитого гости стали играть по счету у чуть не поплатились – уже через пять минут после гола мяч в штрафной "Кривбасса" попал в руку все тому же Твердохлебу. Судья посмотрел ВАР, поставил "точку", но Маханьков потянул удар от Слободяна, который пробил вроде и в угол, но не очень сильно.

Второй тайм выдался тяжелым. Как для обеих команд, так и для просмотра ней тральному зрителю. "Оболонь" пыталась играть первым номером, и смотреть на это было тяжело. Игра "пивоваров" в атаке в матче, да и в целом, в этом сезоне – пока что сплошное разочарование. Кроме дальних ударов и фланговых навесов вспомнить нечего.

"Кривбасс" отыграл по счету, иногда выбегая в контратаки, которые тоже выглядели не самым опасными.

Так и доиграли. 0:1, минимальная победа "Кривбасса". Гости свой гол забили, второй матч подряд забивает Твердохлеб, да и с кипером сегодня Вернидуб угадал, выпустив Маханькова, который потянул пенальти.

Ну а "Оболонь" - если ты не забиваешь пенальти, то о чем по такой игре можно еще говорить.

Так и вышло, что причины и следствия определенных игроков в определенных отрывчатых действий в тяжелом матче и привели к итоговому результату.

14-й тур УПЛ, сезон 2024/25

24 ноября, Киев, стадион "Оболонь Арена"

Судья: Дмитрий Панчишин

"Оболонь" (Киев) – "Кривбасс" (Кривой Рог) 0:1

Голы: Твердохлеб (26)

Нереализованный пенальти: Слободян (32, вратарь)

Предупреждения: Черненко, Приймак, Дубко, Близниченко - Соса, Твердохлеб

"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо (Близниченко, 46), Витенчук (Теслюк, 79), Черненко, Мединский (Лях, 72), Слободян (Бычек, 66), Суханов (Тарануха, 66)

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра (Микитишин, 56), Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Твердохлеб (Аморозо, 90), Кузык, Шевченко (Хомченовский, 73), По (Кожушко, 46), Соса