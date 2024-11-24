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Кривбасс открыл счет в матче против Оболони. Арбитры смотрели VAR несколько минут – ВИДЕО

Премьер-лига

Рассматривали, не было ли офсайда

Кривбасс открыл счет в матче против Оболони. Арбитры смотрели VAR несколько минут – ВИДЕО

Фото - Кривбас

UA-Футбол
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“Оболонь” и “Кривбасс” играют в матче 14 тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 25-й минуте.

Иван Дибанго прострелил с левого фланга, мяч задел Ярослав Шевченко, а Егор Твердохлиб замкнул этот пасс.

Арбитры несколько минут просматривали VAR на предмет офсайда в этом моменте. Громко возмущался и Юрий Вернидуб.

18-летний Шевченко проводит свой второй матч за “Кривбасс”. Это его дебютное результативное действие на взрослом уровне. Твердохлиб же забил второй гол в текущем сезоне.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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