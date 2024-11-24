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Воспитанник Черноморца рассказал об адаптации в Вересе

Премьер-лига

За червоно-чорних голкіпер вже зіграв 11 матчів у чемпіонаті та Кубку України

Воспитанник Черноморца рассказал об адаптации в Вересе

Фото: НК Верес

Новина українською

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухар, перешедший в команду летом 2024 года, рассказал о том, как ему в команде Олега Шандрука.

Андрей, в нынешнем сезоне ты уже сумел отыграть на ноль в трех матчах УПЛ, а также - регулярно получаешь вызов в сборную Молдовы. Как оцениваешь свой прогресс после перехода в "Верес"?

Не хотел бы оценивать такие вещи. Лучшую оценку моей игре и профессиональному росту дадут тренеры и болельщики. Потому что команда играет для болельщиков. От себя - стараюсь максимально выкладываться в каждой игре.

Какой из матчей в составе "Вереса" считаешь лучшим в своем исполнении?

Уверен, что мой лучший матч за "Верес" еще впереди.

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Впереди у "Вереса" домашняя игра с "Александрией" - лидером чемпионата. Что знаешь об "Александрии"? Насколько внимательно следишь за матчами соперников в чемпионате?

Внимательно слежу за чемпионатом Украины. Просматриваю практически все матчи в каждом туре. "Александрия" - действительно очень серьезный и сильный соперник. Команда с хорошей обороной, которая умеет использовать свои шансы в атаке. Они заслуженно занимают сейчас столь высокую позицию в турнирной таблице.

Чего ожидаешь от этой игры? Что "Верес" может противопоставить "Александрии", которая пока пропустила меньше всего мячей в лиге?

Эта игра будет очень тяжелой. Для обеих команд. Потому что мы играем дома, а в Ровно непросто добывать очки любому сопернику. Что мы можем противопоставить "Александрии"? Наш тренерский штаб изучал эту команду. Наша задача - выполнять тренерские указания на поле и играть с максимальной самоотдачей.

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Верес (Ровно) Андрей Кожухарь
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Источник:
nkveres
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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