Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воспитанник Черноморца рассказал об адаптации в Вересе
За червоно-чорних голкіпер вже зіграв 11 матчів у чемпіонаті та Кубку України
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Андрей Кожухар, перешедший в команду летом 2024 года, рассказал о том, как ему в команде Олега Шандрука.
Андрей, в нынешнем сезоне ты уже сумел отыграть на ноль в трех матчах УПЛ, а также - регулярно получаешь вызов в сборную Молдовы. Как оцениваешь свой прогресс после перехода в "Верес"?
Не хотел бы оценивать такие вещи. Лучшую оценку моей игре и профессиональному росту дадут тренеры и болельщики. Потому что команда играет для болельщиков. От себя - стараюсь максимально выкладываться в каждой игре.
Какой из матчей в составе "Вереса" считаешь лучшим в своем исполнении?
Уверен, что мой лучший матч за "Верес" еще впереди.
Впереди у "Вереса" домашняя игра с "Александрией" - лидером чемпионата. Что знаешь об "Александрии"? Насколько внимательно следишь за матчами соперников в чемпионате?
Внимательно слежу за чемпионатом Украины. Просматриваю практически все матчи в каждом туре. "Александрия" - действительно очень серьезный и сильный соперник. Команда с хорошей обороной, которая умеет использовать свои шансы в атаке. Они заслуженно занимают сейчас столь высокую позицию в турнирной таблице.
Чего ожидаешь от этой игры? Что "Верес" может противопоставить "Александрии", которая пока пропустила меньше всего мячей в лиге?
Эта игра будет очень тяжелой. Для обеих команд. Потому что мы играем дома, а в Ровно непросто добывать очки любому сопернику. Что мы можем противопоставить "Александрии"? Наш тренерский штаб изучал эту команду. Наша задача - выполнять тренерские указания на поле и играть с максимальной самоотдачей.
Популярное сейчас
- Начало одного из матчей Первой лиги могут отложить. Выездная команда не успевает на игру
- Сын Леон постарался. Жена Цыганкова нашла оригинальную причину победы Жироны над Эспаньолом
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Первая лига. Видеотрансляции матчей дня группы Б