Воспитанник Черноморца рассказал об адаптации в Вересе

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухар, перешедший в команду летом 2024 года, рассказал о том, как ему в команде Олега Шандрука.

Андрей, в нынешнем сезоне ты уже сумел отыграть на ноль в трех матчах УПЛ, а также - регулярно получаешь вызов в сборную Молдовы. Как оцениваешь свой прогресс после перехода в "Верес"?

Не хотел бы оценивать такие вещи. Лучшую оценку моей игре и профессиональному росту дадут тренеры и болельщики. Потому что команда играет для болельщиков. От себя - стараюсь максимально выкладываться в каждой игре.

Какой из матчей в составе "Вереса" считаешь лучшим в своем исполнении?

Уверен, что мой лучший матч за "Верес" еще впереди.